蒐集甲蟲零件再造「魔蟲獵人」 製作耗費至少100小時

嘉義大學昆蟲館展示廳裡有座由甲蟲「零件」組裝而成的5個鎧甲戰士「魔蟲獵人」令人驚艷，藉由數十種不同甲蟲、不同構造呈現戰士鎧甲上的造型，由於零件有限，加上甲蟲特殊形體構造，製作超過100小時，過程中花費許多心思。創作者鄭合翔說，賦與這些殘缺昆蟲零件，呈現新的作品生命，同時也為收藏模型這個領域，完成另一個夢想。

畢業於嘉義大學森林系的鄭合翔在大二時於嘉義大學昆蟲館打工，因為和朋友喜歡蒐集昆蟲標本，過程中手邊經常會留有瑕疵或不全的昆蟲零件「零件蟲」，在一般標本師眼裡不會蒐藏這類零件，因為從蒐藏角度希望是完整的，有瑕疪的就不會特別地保留下來。

從事生態講師的鄭合翔說，當時的理念是想把這些蒐集下來，看能不能製作出不一樣的創作。主要是蒐集甲蟲為主，種類國內外都有，約有數十種，運用近百隻甲蟲的零件，比較困難在於材料的取得，因為甲蟲的形體固定，並不是像黏土可以塑造出來，在設計前期比較困難，比較花心思在於蒐集，從手邊或朋友那邊找有那些零件是可以運作的，蒐集加設計1個作品平均要花費1個月時間。

作品取名「魔蟲獵人」是參考電玩「魔物獵人」，在昆蟲館展出有5件作品，其實還有第6件作品還沒有公開展出，每件作品高度約20～30公分，這些作品在2020年創作，也曾受邀到高雄科博館展出，以後就長期放在嘉大昆蟲館。

對於作品的反應，他笑著說，其實很兩極，有很多人覺得作品很厲害，有些人可能害怕昆蟲所以還是有負面聲音「怎麼會有人蒐集昆蟲屍體作成作品？」。

國內有許多人曾嘗試利用昆蟲零件創作，但昆蟲標本的零件有限，過程並不容易，很花費心思，不少人創作一半結果「四不像」就放棄；他是第一個完全利用甲蟲零件創作。