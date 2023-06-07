大東夜市遭控特權使用 南市府：可作攤販集中場

大東夜市是台南夜市口訣「大大武花大武花」的著名夜市，昨晚出現指控大東夜市是特權使用機關用地傳單，市府今天表示，大東夜市土地是公共設施保留地，可作為攤販集中場使用。

台南市政府今天發布新聞稿指出，大東夜市土地是台南市政府和台南市農會共同持有，因市府尚未完全取得用地，性質是「公共設施保留地」，依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法，得作為臨時攤販集中場。

市府財政稅務局表示，市府未默許土地長期違法作為夜市使用，也積極輔導各夜市申請合法設置，目前大東夜市已送件申請審核中。

財稅局人員說，大東夜市土地今年8月31日租約到期，若有公用需求，市府將移由需求機關使用，並由需求機關與市農會研商共有土地使用事宜。如果市府各機關暫無明確用途，市府將和市農會協議分管，依規定公開標租，活化市有土地，增加市庫收入。

市府經濟發展局表示，大東夜市今年初提出申請設置許可計畫書，聯合審查會要求需兼顧夜市營業時間的交通安全、車輛停車引導、攤商油煙防制、噪音管制、消防安全防護等，待大東夜市自治會回覆意見後，再進行後續審查流程。

大東夜市位於台南市東區林森路1段，鄰近住宅區及學區，2000年開市，擁有高知名度，人潮快速成長，從台南夜市口訣「大大武花大武花」就可知道，大東夜市已成台南指標夜市之一。