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國土分區影響縣民權益 南投議會：必要時應暫緩實施

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議會定期會今天閉幕，議員關切國土功能分區畫設對縣民權益影響，要求民眾權益如受損，必要時暫緩實施。圖／南投縣政府提供
南投縣議會定期會今天閉幕，議員關切國土功能分區畫設對縣民權益影響，要求民眾權益如受損，必要時暫緩實施。圖／南投縣政府提供

南投縣議會第20屆第1次定期會今天閉幕，議會關切國土功能分區畫設，南投縣地政處和農業處積極辦理山坡地範圍解編作業，並建請中央將「既有權力保障」承諾列入土地管制規則中，確保民眾權益和對政府的信心。

這次定期會共有67件提案及16件臨時動議，大部分是農水路等基層建設改善工程，南投縣長許淑華說，縣府會持續基層建設會勘與改善，全力推動改善；也會遵照議會的建議，在汛期前完成排水溝或區域大排、水圳清淤，以利排水防洪。

內政部國土功能分區畫設，南投全縣以山坡地為主，縣民擔心土地被畫設為國土保育用地，影響土地利用及權益，議員要求縣府據理力爭，確保縣民權益。

地政處長唐仁梂說，南投境內山坡地範圍過大，導致民眾土地使用權益受限，地政處召開國土分區說明會及24場次諮詢，讓民眾瞭解相關權益，也與農業處積極研商適度辦理山坡地範圍解編，並建請將「既有權力保障」列入土地管制規則中。

若民眾對土地使用方式有疑慮，縣府也建議環境敏感地區 從寬畫設環境敏感範圍。許淑華和議會也強調，若中央政策與大多數民眾權益衝突，導致民眾權益受損，將彙整民意及相關資料，向中央建議暫緩在114年4月30日前公告實施國土功能分區圖及土地使用管制規定。

許淑華說，對於議員關切的垃圾清運、青年住宅、教育、醫療量能擴充、都市計畫檢討等民生議題，縣府也會加速推動，讓南投早日發展為全齡宜居城市。

許淑華 議員

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