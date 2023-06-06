台中慈濟醫院與勤益科大合作 神經醫學脊椎中心啟用
台中慈濟醫院感恩一樓新診區今日啟用，提供神經醫學脊椎中心（神經外科）、微創脊椎關節中心（骨科）、復健、疼痛治療、中醫、風濕免疫等科別進駐，最大特色在結合鄰近復健醫學部、骨科門診，提供相關疾病別病人整合醫療服務。並與國立勤益科技大學簽訂產學合作備忘錄，雙方提供資源增進交流與研究能量。
慈濟醫療法人執行長林俊龍、國立勤益科技大學校長陳文淵等人一起為新診區揭牌。林俊龍表示，新診區啟用，不僅看到醫療科技進步，更是醫療團隊的整合。
新診區除整合八個科別門診，周邊設有復健治療室、功能性運動健身房、團體衛教室，滿足骨骼疾病病人治療到康復過程中的需要，同時也為住出院及針劑注射病人增加更寬闊的新空間。
勤益科大與慈濟醫院共同簽訂產學合作備忘錄，未來將結合運動專業與醫療專業，提供病人適當的個別運動處方，達到運動治療效果。
新診區功能性運動健身房與復健治療室隔鄰，處理病人手術前諮詢、復健以及訂定完整運動治療計畫等系列需求。門診區有微創脊椎關節中心、神經醫學脊椎中心、疼痛治療科等與脊椎骨骼相關疾病的跨科整合服務，甚至連中醫針傷、復健治療等都一應俱全。
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