台中慈濟醫院與勤益科大合作 神經醫學脊椎中心啟用

台中慈濟醫院感恩一樓新診區今日啟用，提供神經醫學脊椎中心（神經外科）、微創脊椎關節中心（骨科）、復健、疼痛治療、中醫、風濕免疫等科別進駐，最大特色在結合鄰近復健醫學部、骨科門診，提供相關疾病別病人整合醫療服務。並與國立勤益科技大學簽訂產學合作備忘錄，雙方提供資源增進交流與研究能量。

慈濟醫療法人執行長林俊龍、國立勤益科技大學校長陳文淵等人一起為新診區揭牌。林俊龍表示，新診區啟用，不僅看到醫療科技進步，更是醫療團隊的整合。

新診區除整合八個科別門診，周邊設有復健治療室、功能性運動健身房、團體衛教室，滿足骨骼疾病病人治療到康復過程中的需要，同時也為住出院及針劑注射病人增加更寬闊的新空間。

勤益科大與慈濟醫院共同簽訂產學合作備忘錄，未來將結合運動專業與醫療專業，提供病人適當的個別運動處方，達到運動治療效果。