台中豐富專案招商成功 55億蓋亞大豐原分院及長照機構

台中市豐原區豐富專案」5日召開評選會議，經評定財團法人亞洲大學為第一優勝廠商，亞洲大學規劃在豐原區興建「亞洲大學附設豐原醫院、附設私立豐原住宿長照機構及托育大樓」，預計投資金額 55 億元，目標 2028 年下半年完工營運。歷經4任市長終於招商成功。

台中市政府經發局張峯源局長表示，豐富專案基地位處豐原區中正路及豐原大道交叉口，屬於台中市山線醫療次區域，大山城地區高齡人口占比及老化指數高，無論醫療資源及長照資源都相對缺乏，亞洲大學將在此興建醫院及住宿長照機構，將能發揮交通樞紐優勢，透過國道快速連通周邊區域，針對山線醫療次區域西側4行政區，包括豐原、潭子、神岡及后里補足醫療長照資源缺口，大幅提升民眾就醫便利性。

經發局補充，此案設定地上權70年方式招商，綜合考量歷來訪商蒐集意見、高齡化趨勢等因素，擴大本案策略性產業範疇，這次投資項目醫院及長照機構即涵蓋在公告策略性產業「健康福祉領域」中。未來亞洲大學將於豐原打造提供急性醫療照護、運動醫學、長期照護及產學合作的「全齡健康福祉園區」，創造2000個就業機會，帶動豐原地區經濟發展新核心。

立法委員江啟臣指出，豐富專案原為國防部保甲廠，考量地方發展需求，就任立委後就不斷與國防部溝通協調，最終以代拆代建方式協助保甲廠遷移至目前位於新田的營區，成功替為中市政府爭取到大豐原地區的發展基地。

江啟臣表示，過去幾年不斷建議市府以運動健康休憩產業的招商方向努力，並屢次要求妥善規劃園區發展，總算傳來好消息，期望亞洲大學能透過醫療、托育與長照服務完善豐原山城的健康環境，並藉由增加就業機會與週邊產業發展，帶動地方經濟動能。

張瀞分議員表示，豐富專案是在前市長胡志強任內規劃定案的，這項開發案遭前市府停滯4年，豐富專案開發，不但有正在動工的國民運暨兒童運動中心、里活動中心等，如今招商作業也總算看見曙光，希望後續能加快執行進度，早日讓豐原鄉親享受到高品質的運動健康休憩環