大肚和美大橋施工 林右昌聽取工程進度但地方更關心這件事

由台中市大肚跨烏溪興建通往彰化縣和美的大橋年初開工，內政部長林右昌下午到位在大肚的施工所聽取工程簡報。不過，包括台中和彰化兩地的立委和地方民代都更關未來和此橋銜接的路如何配套進行，一方面能發揮橋梁功能，也避免施工中和通車後造成地方交通瓶頸。

包括立委林靜儀、楊瓊瓔、前立委顏寬恒以及地方里長都提到，希望這座橋未來連結生活圈4號道路的部分能同時規畫進行。林靜儀認為，市府應趕緊列出進度，展開和中央協商，「開始談才有辦法」，楊瓊瓔也說，希望內政部同意補助台中市先期規畫費1千2百萬元。顏寬恒呼籲，中央應盡快進行，以免工程費愈來愈貴。

彰化縣立委黃秀芳、陳秀寳也關心，此橋自大肚跨溪至和美，銜接台 61 乙線省道，鄰近國三，希望未來和美這一端相關道路的銜接應該要有配套，希望地方政府和中央應積極配合、規畫，以免橋梁完工後造成交通瓶頸。

林右昌說，未來這座橋完工之後，民眾不必再繞遠路從大肚橋或中彰大橋橫越，以往20（應約 10）公里的路程只需兩分鐘即可以完成。

他說，這個意義在於，它可以疏解大肚橋、中彰大橋周邊交通和發展的壓力，對於台中市延伸至彰化和美的地方發展，有很大的助益；對彰化縣的經濟、就業都是很大的幫助，會改變地區發展的樣態。

林右昌說，他特別前來關心，就是希望代辦的台中市政府、營建署和得標廠商都能盡全力，能如質、如期在2026年6月能順利完工通車，相信這也是大家共同的期待。

他說，政府重視跨域治理，這樣的建設才更有意義，對於大家提的意見會加以統整，未來他還會再來，對相關的意見都會加以協調解決。