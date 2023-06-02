中市府撤銷大型重機限停令 設專用車位

台中市交通局去年12月底公告，全市17處停車場因坡度過陡，禁止大型重機進入，點燃重機界怒火，市府昨宣布即起撤銷重機「限停令」，議員吳佩芸認為原公告於法無據，仍號召重機騎士今天集結「會勘」福星停車場。

交通局長葉昭甫說，公告17處立體停車場禁停重機，不是差別待遇，而是為重機騎士安全著想。對於公告部分停車場禁止大型重機進入措施，造成民眾困擾深感歉意，後續若有相關政策實施，會再納入多方意見研訂，也會持續視各地汽、機車、大型重型機車停車供需狀況，適時增加停車格位。

台中市2020年有2萬多輛大型重機，2022年增加到2.8萬多輛。交通局指出，台中市去年發生多起大型重機在公有停車場滑倒事件，盤點17處立體停車場車道坡度較陡，去年底公告坡道比超過1比8的公有停車場，禁止停放或行駛大型重機。

交通局上周表示將重新盤點立體停車場車道坡度，再檢討公告內容，仍暫時限制重機進入。但措施昨天急轉彎，即日起撤銷17處立體停車場重機「限停令」，部分車道過陡停車場，則在1樓設置專用車格。

市議員吳佩芸發起車友召集令，今天集結「會勘」。吳佩芸說，市府提出毫不相干的「建築技術規則」當擋箭牌，未說明依據什麼評估，做出違法行政處分，難道憑公務員認為「危險」就禁停，已侵害重機停車權益。

楊姓重機騎士認為，市府撤銷「限停令」有誠意，但針對重機專用車格，建議市府多與重機界溝通，了解需求再規畫。也建議市府，不論基於安全考量或其他因素，應解決問題，而非透過禁止方式犧牲部分群體權益。

交通局表示，會加強傾聽民意，針對「政策急轉彎」說法，說明「限停」實施近5個月後，交通局相關單位連日檢討政策的妥適性，昨天才宣布撤銷公告。