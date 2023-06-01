疫情升溫天選之人也中標 南投呼籲高風險族群接種疫苗

隨著國境開放及國內口罩令解除的影響，第四波本土新冠肺炎各地疫情升溫，Omicron變異株亞型「XBB家族」正式成為主流，壓過其它變異株亞型，南投衛生局表示，包括許多從未確診過的「天選之人」也紛紛確診，即日起，凡65歲以上長者接種任一劑COVID-19疫苗即可領取宣導品，數量有限送完為止。

局長陳南松表示，COVID-19疫情升溫下，縣內除確診數上升，死亡個案數也持續增加，其中未打滿3劑疫苗及60歲以上長者占大多數，呼籲高風險族群如65歲以上長者、50歲以上具慢性病、5歲以下幼童及尚未打滿3劑以上疫苗者，更應做好個人防疫措施，同時應盡速完成接種以提升免疫保護力。

南投衛生局指出，為降低染疫後併發中重症風險，建議高風險族群除完成3劑COVID-19疫苗接種外，自今年1月1日起尚未接種追加劑者，應於今年完成一劑莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗接種。