聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首座 香菇強固型水簾溫室亮相

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台灣第一座「香菇強固型水簾溫室」昨天在台中新社發表成果，農委會主委陳吉仲（右4）到場表示肯定。記者游振昇／攝影
台灣第一座「香菇強固型水簾溫室」昨天在台中新社發表成果，農委會主委陳吉仲（右4）到場表示肯定。記者游振昇／攝影

台灣首座「香菇強固型水簾溫室」昨天在台中新社發表成果，農委會主委陳吉仲說，立體式水簾溫室量產後，比一般傳統產能更好，也可對抗氣候變遷，農委會要推動到全國香菇產區，以後農民申請此立體式水簾溫室，農委會將補助一半費用。

農委會指出，全台菇類產值達100多億，香菇產值就超過50億，近年來香菇產業遭遇許多困境，包含菌種弱化、木屑短缺及氣候暖化導致產量與品質下降等問題，使香菇產業面臨極大挑戰。

農委會表示，農業試驗所為解決香菇產業問題，2019年與新社區青農聯誼會會長劉啟葦合作，建立水簾設施香菇栽培技術，藉以克服氣候暖化對香菇產量影響，更透過立體化生產方式，大幅提升香菇單位面積栽培量，提升香菇業者收益。

去年底完成台灣第一座「香菇強固型水簾溫室」，透過溫室材質與水簾設備，可達到夏涼冬暖條件，香菇太空包良率也因此提升至95%，產量也較傳統設施提升25到30%。

陳吉仲也表示，農民另有低利貸款等協助，農試所的技術研究會全力配合，感謝新社區農會與7家農會設立國內第一家香菇菌公司─蕈源生技股份有限公司，提供更好的太空包菌種給農民使用，太空包循環再利用，溫室再搭配太陽能板可降熱，未來香菇產業可往淨零碳排方向邁向。

香菇 農委會 太空 陳吉仲 氣候變遷 生技 青農

延伸閱讀

爭北農經營權誰勝出還不一定 農業專家分析是這些原因

影／台灣首座「香菇強固型水簾溫室」成果發表 對抗氣候變遷利器

傳農委會將失北農經營綠營高層跳腳？ 陳吉仲8個字回應

520總統蔡英文為缺蛋道歉 陳吉仲今提出三招解決缺蛋

相關新聞

台中彩虹眷村10個月修繕 今重開放

台中南屯彩虹眷村是國際知名觀光景點，卻因房舍老舊，市府去年8月封村辦理加固修繕工程，歷經10個月整修，今天重新開放。不過...

未充分溝通 彰市向陽樂活館撤案

繼彰化市火葬場規畫案因地方反對遭撤案後，總經費1億7千多萬元的向陽長照樂活館，市代會臨時會昨天審議是否出具土地使用同意書...

全台首座 香菇強固型水簾溫室亮相

台灣首座「香菇強固型水簾溫室」昨天在台中新社發表成果，農委會主委陳吉仲說，立體式水簾溫室量產後，比一般傳統產能更好，也可...

南投GPS手錶 身心障礙可申請

南投縣失智症患者超過1800人，為了避免病患走失，南投縣政府採購GPS定位手錶，提供失智患者家屬申請，縣議員王秋淑昨天質...

成美文化園紫薇花季登場 徵最萌身高差情人優惠入園

彰化縣永靖鄉網美勝地成美文化園「紫薇花季」已登場，紫薇花又名愛情樹、百日紅，園區也規劃了愛情樹浪漫爆發的情人系列活動，包...

封村10個月加固整修 台中彩虹眷村明起重新開放

台中南屯彩虹眷村是國際知名觀光景點，每年吸引大批國內外遊客造訪，因彩虹村房舍老舊，中市府去年8月封村實施加固修繕工程，歷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦