全台首座 香菇強固型水簾溫室亮相

台灣首座「香菇強固型水簾溫室」昨天在台中新社發表成果，農委會主委陳吉仲說，立體式水簾溫室量產後，比一般傳統產能更好，也可對抗氣候變遷，農委會要推動到全國香菇產區，以後農民申請此立體式水簾溫室，農委會將補助一半費用。

農委會指出，全台菇類產值達100多億，香菇產值就超過50億，近年來香菇產業遭遇許多困境，包含菌種弱化、木屑短缺及氣候暖化導致產量與品質下降等問題，使香菇產業面臨極大挑戰。

農委會表示，農業試驗所為解決香菇產業問題，2019年與新社區青農聯誼會會長劉啟葦合作，建立水簾設施香菇栽培技術，藉以克服氣候暖化對香菇產量影響，更透過立體化生產方式，大幅提升香菇單位面積栽培量，提升香菇業者收益。

去年底完成台灣第一座「香菇強固型水簾溫室」，透過溫室材質與水簾設備，可達到夏涼冬暖條件，香菇太空包良率也因此提升至95%，產量也較傳統設施提升25到30%。

陳吉仲也表示，農民另有低利貸款等協助，農試所的技術研究會全力配合，感謝新社區農會與7家農會設立國內第一家香菇菌公司─蕈源生技股份有限公司，提供更好的太空包菌種給農民使用，太空包循環再利用，溫室再搭配太陽能板可降熱，未來香菇產業可往淨零碳排方向邁向。