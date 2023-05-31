影／台灣首座「香菇強固型水簾溫室」成果發表 對抗氣候變遷利器

台灣首座「香菇強固型水簾溫室」今天在台中新社發表成果，農委會主委陳吉仲表示，台中市新社青農聯誼會長劉啟葦、也是農委會百大青農，在農試所技術協助下，農委會補助的立體式水簾溫室終於完成，量產比一般傳統產能更好，也可對抗氣候變遷。

陳吉仲表示，全台菇類產值高達100多億，香菇產值就超過50億，香菇產值會受到氣候變遷影響，太冷太熱、濕度和病蟲害都有影響，經過多年努力，台中市新社青農聯誼會長劉啟葦，也是農委會百大青農，在農試所技術協助下，農委會補助的立體式水簾溫室，終於完成。

他說此立體水簾溫產比一般傳統產能更好，對抗氣候變遷，也增加產能，他見證一位熱情且堅持一路走來的青農努力成果，農委會將此案例當為典範，要推動到全國香菇產區，尤其是香菇主要產區的新社，他說以後農民申請此立體式水簾溫室，農委會將補助一半費用，總統與行政院長已核給相關經費。

陳吉仲表示，農民另有低利貸款等協助，農試所的技術研究會全力配合，他也感謝新社區農會與7家農會設立國內第一家香菇菌 公司-蕈源生技股份有限公司，提供更好的太空包菌種給農民使用，太空包循環再利用，溫室再搭配太陽能板可降熱，未來香菇產業可往淨零碳排方向邁向。

農委會表示，台灣香菇產業年產值超過50億元，近年來香菇產業遭遇許多困境，包含菌種弱化、木屑短缺及氣候暖化導致產量與品質下降等問題，使香菇產業面臨極大挑戰。

農委會農業試驗所為解決香菇產業問題，透過技術轉移方式協助新社區農會與7家農會設立國內第一家香菇菌種公司-蕈源生技股份有限公司，並建立水簾設施香菇栽培技術，藉以克服氣候暖化對香菇產量影響，更透過立體化生產方式，大幅提升香菇單位面積栽培量，提升香菇業者收益。

農試所表示，近年氣候變遷導致極端氣候事件例如高溫、極端低溫及乾旱等，嚴重影響香菇產量與品質，傳統香菇栽

培業者受限於既有設施，無法面對現今多變的氣候挑戰。

香菇菌絲生長最適溫度在22到28℃，出菇最適溫度在15到22℃、相對濕度在85到90%，近年氣候變遷，導致香菇在夏秋養菌時期最高溫度常突破30℃，冬季出菇時期常會遇到10℃以下極端低溫，低溫常導致極低相對濕度，使香菇無法順利生長與出菇，造成產量下降。

水簾立體化栽培可維持香菇最佳生長條件，農試所多年前研究利用水簾設施改進香菇栽培的技術，民國108年底舉辦技術觀摩會，新社區青農聯誼會會長劉啟葦與該所合作，由該所提供技術協助，委託皆展有限公司施作，去年底完成台灣第一座「香菇強固型水簾溫室」，透過溫室材質與水簾設備，可達到夏涼冬暖條件，夏季不超過28℃、冬季不低於15℃，且相對濕度控制在80到90%環境，使香菇能周年生產，香菇太空包良率也因此提升至95%，產量也較傳統設施提升25到30%。