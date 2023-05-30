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3大關鍵！「媽媽市長」拿下六都滿意度「三冠王」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕拿下六都滿意度三冠王。圖／聯合報系照片
台中市長盧秀燕拿下六都滿意度三冠王。圖／聯合報系照片

台中市盧秀燕在最新2023「遠見」縣市長施政滿意度調查，首度入榜五星，囊括「施政分數」、「滿意度」、「最佳進步」三項第一，成為台中縣市合併13年來首位獲得五星評價的市長。

台中縣市長「傳統」20年來民調多呈低迷狀態，政壇一向以「台中人比較挑剔」、「台中市搖擺州」來自圓其說。

盧秀燕第一任初期，施政滿意度也不見出色，直到第三年慢慢出現變化，逐年進步，直到現在，「施政滿意度」已成為盧秀燕的強項。

盧秀燕爭取連任，2022市長選舉，在台中29區全壘打，連傳統綠營地盤的神岡區都大贏，對手蔡其昌的本命區清水也小贏，完勝民進黨，成為台中市藍營的高光時刻。

盧秀燕在今年以來的民調表現脫穎而出，應有三個關鍵。一是地方多有勸進盧參選正副總統的聲音，盧堅持「市政優先」，強調「媽媽市長」會留在家裡。不會參選總統，儼然成為非綠陣營穩定的核心力量，好感度大增。

第二，連任未懈怠，盧市府並未因連任而放緩腳步，反而在短時間內累積多項亮眼政績，讓台中人找回城市光榮感。

世界棒球經典賽在台中大獲好評、場場爆滿，洲際棒球場更獲得多方好評，甚至支援場地出狀況的新竹棒球場，美國職棒大聯盟肯定台中是「世界棒球之都」，揚眉國際。

盧秀燕更號召中部8縣市共同成立「中台灣治理平台」，團結超過700萬人，橫向資源共享、縱向發聲中央，讓地方需求受到重視。

盧突破多項瓶頸，例如一波多折的「國家漫畫博物館」拍板在台中刑務所，文化部承諾立即啟動、立即策展，盧秀燕不會為反對而反對，為了建設了與中央合作。另交通部通過捷運藍線綜合規劃，只等行政院審查，台中距離第二條捷運開工，「捷運城市」往前邁大步。

第三，盧秀燕身段柔軟，以高票連任之後，並未挾高人氣跟中央對抗，反而積極溝通、釋放善意，身段更加柔軟。

在陳建仁就任閣揆之初，面對各界質疑，盧不但緩頰「給新閣揆時間與祝福」，更是出席行政院會次數最多的六都市長，以實際行動展現溝通協調的誠意。

盧秀燕 民調 台中市

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