用路人注意！台中潭子旱溪西路拓寬 明起兩階段封閉施工

台中市潭子區旱溪西路工程，路寬3公尺將拓寬為7.5公尺，可減緩汽機車爭道問題，預計5月31日8時起分兩階段封閉，建設局提醒民眾提前改道行駛，聽從交管人員引導，造成不便請見諒。

建設局長陳大田表示，潭子區旱溪西路屬防汛道路，原設計未符合一般道路需求，市府多次舉行跨局處協調會議，將道路由原來單向單行道拓寬為單向雙行道，寬度從原來3公尺拓寬為7.5公尺，可增加行車舒適度，並減少交通事故。

建設局指出，該工程道路改善總長度約1600公尺，改善面積約11300平方公尺，工程經費約2028萬元。為減少用路人交通不便，將採兩階段道路封閉施工，第一階段自潭興路二段起至環中東路一段，工期約60天，第二階段自環中東路起至南興北二路，工期約90天。