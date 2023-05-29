粉絲誤會「集集貓站長」被資遣恐變街友 網解惑：牠有家庭

台鐵集集車站的貓站長「龍蕉sun」日前傳出「被資遣」，6月11日後停止貓站長執勤的消息，粉絲們覺得不捨，紛紛湧入官方臉書粉專留言請命，並質疑「龍蕉sun」失業後流落街頭。不過，其實牠有飼主，平常下班和休假都是待在家裡，過著幸福快樂的生活。

「龍蕉sun」前年10月還是幼貓時被送到南投縣家畜疾病防治所，後由集集鎮公所及在地蕉農黃稚淋共同領養，安置在台鐵集集車站旁的遊客服務中心「鐵道倉庫」擔任貓站長。每周上班5天，例休周二、三。由於集集遊客中心將整修，6月11日後停止「龍蕉sun」執勤。

網友湧入「集集jiji x 貓站長_龍蕉sun」臉書粉專請命，「寧可不要集集鎮長及集集車站站長，我要龍蕉站長」、「必須交代貓咪的後續照顧吧」、「如何安置貓站長」、「整修完也無法繼續執勤嗎」、「沒有貓站長，誰還想去集集」、「已寫好留言至鎮長信箱」。

由於「誤會大了」，有熱心網友逐一回覆，「龍蕉站長只是被鎮公所資遣，牠是有主人的，平常休假都是在家裡的。所以請大家不用太擔心牠往後的日子，牠還是會很快樂的有媽媽在照顧」。