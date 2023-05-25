爭取1.6億元興建神岡國小活動中心 68車位滿足停車需求

台中市神岡區神岡國中舊活動中心安全堪慮，且周邊缺乏停車場，經民代爭取1.6億元經費，辦理活動中心改建與地下停車場，將新增68格停車位，解決停車問題。立委楊瓊瓔今到場關心進度，工程預計今年11月底開工，2025年6月完工。

神岡國小校長王丕助指出，神岡國小共750名學生，因學校活動中心已有48年歷史，結構技師鑑定建議拆除重建，嚴重影響師生相關活動。

經立委楊瓊瓔與市議員羅永珍爭取1億6400萬元經費，規劃建置活動中心改建與地下停車場，目前教育局已完成校審，進行細部設計；王丕助指出，工程預計年底動工，完成後可以解決學生室內活動中心需求，教學品質更好。

中市教育局副局長葉俊傑指出，教育局籌編6500萬元及交通局籌編9900萬元，合計投入1億6400萬元興建活動中心暨地下公有停車場，一樓規劃多功能活動中心及展演舞台，1面籃球場、4面座羽球場、辦公室兼運動器材室。

另，地下提供55格汽車停車位、地上13格汽車停車位，已完成初步規劃設計，細部設計會在8月完成，11月前完成工程發包、11月底前動工，預計2025年6月底完工。