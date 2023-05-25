聽新聞
test
0:00 / 0:00
爭取1.6億元興建神岡國小活動中心 68車位滿足停車需求
台中市神岡區神岡國中舊活動中心安全堪慮，且周邊缺乏停車場，經民代爭取1.6億元經費，辦理活動中心改建與地下停車場，將新增68格停車位，解決停車問題。立委楊瓊瓔今到場關心進度，工程預計今年11月底開工，2025年6月完工。
神岡國小校長王丕助指出，神岡國小共750名學生，因學校活動中心已有48年歷史，結構技師鑑定建議拆除重建，嚴重影響師生相關活動。
經立委楊瓊瓔與市議員羅永珍爭取1億6400萬元經費，規劃建置活動中心改建與地下停車場，目前教育局已完成校審，進行細部設計；王丕助指出，工程預計年底動工，完成後可以解決學生室內活動中心需求，教學品質更好。
中市教育局副局長葉俊傑指出，教育局籌編6500萬元及交通局籌編9900萬元，合計投入1億6400萬元興建活動中心暨地下公有停車場，一樓規劃多功能活動中心及展演舞台，1面籃球場、4面座羽球場、辦公室兼運動器材室。
另，地下提供55格汽車停車位、地上13格汽車停車位，已完成初步規劃設計，細部設計會在8月完成，11月前完成工程發包、11月底前動工，預計2025年6月底完工。
楊瓊瓔表示，神岡國小週邊街道狹小，居住人口密集、機關林立，周遭車位長年不足，因此利用學校改建時一併考慮興建地下停車場，解決居民及洽公民眾的停車需求，神岡國小將是潭雅神地區首座利用學校活動中心改建興建地下停車場的學校，營造更安全的教育環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言