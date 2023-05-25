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彰市建長照樂活館 地方有雜音
彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，昨天約有20名里民到市公所抗議，除質疑活動中心才建20多年就要拆除是浪費公帑，對未來樂活館納入失智、失能長者也有疑慮，要求另覓他地興建。市長林世賢說，長照樂活館將提供長照、托嬰等多功能服務，每個人都會用得到，不能因少數人反對就放棄，將按既定政策推動。
彰化市公所指出，為配合衛生福利部一國中學區一日照中心政策，彰化縣政府盤點彰化市各學區日照中心資源，考量位在信義國中小學學區的向陽地區長照服務及社會福利需求日益增長，由縣政府向衛生福利部爭取前瞻基礎建設計畫3750萬元補助，加上縣府配合款，由市公所提供向陽活動中心現址，改建為長照樂活館。
向陽長照樂活館預定興建地上5層，建成後，將設立公設民營托嬰中心、失智據點、社區式日間照顧中心、向陽社區活動中心及莿桐聯合里辦公處等據點，建構多元化服務，並協助社區資源連結。
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