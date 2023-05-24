南投草屯運動中心擬更換地點 移至共融公園旁

南投縣政府規畫在南投市、草屯鎮興建2處國民運動中心，草屯將使用旭光高中校園用地，引發校安疑慮。經重新研議，擬更換預定地，移至親子共融公園旁、草屯警分局後方的植物公園，縣府已請顧問公司評估，2個月內完成初期報告。

縣府指出，草屯國民運動中心原規畫利用旭光高中空手道館及操場旁空地興建，並於該中心內設置體適能中心、桌球、羽球或綜合球場等運動設施，並因應旭光高中校隊需求籌辦射箭場等訓練場域，但辦理可行性評估，地方反映有不同意見。

不少民眾向公所、民代反映，運動中心若使用校園內空地，未來落成開放，上課時間很容易變成師生優先使用，一般民眾權益恐受限，民眾頻繁出入校園也有校安疑慮；另，出入口規畫於在自來水廠旁，該道路路幅狹小恐不利進出。

縣府彙整地方意見後，近期重新評估研議，縣長許淑華也會同草屯鎮長簡景賢、縣議員等現地會勘，經勘查討論認為，確實有更換地點的必要，擬將草屯鎮國民運動中心預定地移往親子共融公園旁，使用草屯警分局後方的植物公園土地。

南投縣長許淑華說，草屯共融公園旁的植物公園腹地廣大，且鄰近鎮立游泳池，適合設置國民運動中心，未來串連搭配也能提高使用度，也能與學校做出區隔，初估將使用約1.6公頃的土地，已請顧問公司評估，並在2個月內完成初期報告。