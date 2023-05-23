強降雨補水！德基水庫增116萬噸蓄水量 石岡壩100%滿水位
昨晚受鋒面影響，中部地區強降雨，德基水庫截至今天下午3點統計，已增加116萬噸蓄水量，且下游水庫水量充足，已連續2天蓄水未放水，預計可供水至7月底；石岡水壩受這波強降雨滋潤，蓄水量100%滿庫，讓中部居民稍稍放心。
大甲溪發電廠廠長劉演鎮指出，今晨零時起至今天下午3點止，德基水庫水位海拔高度從1380.25公尺，上升至1380.70公尺，水位「長高」了0.45公尺，進水增加116.721萬噸，約補足大中部地區一日供水量。
劉演鎮進一步表示，德基水庫每日約放流148萬噸水量，供應下游地區民生用水，但昨晚起降雨豐沛，下游地區水庫水量均滿庫，德基水庫今明兩日暫停供水，蓄水率達51.1%，預估供水至7月底無虞，但仍呼籲民眾節約用水。
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