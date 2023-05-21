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影／台中梧棲排水溝又見千尾魚群死發惡臭 民眾質疑有廠商偷排廢水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲大排水溝魚群暴斃案件多，中華路橋西側今天又見數千尾魚群暴斃，水利單位助清除。記者游振昇／攝影
台中市梧棲大排水溝魚群暴斃案件多，中華路橋西側今天又見數千尾魚群暴斃，水利單位助清除。記者游振昇／攝影

台中市梧棲區梧棲大排水溝魚群常暴斃，中華路橋西側今天又見數千尾魚群死亡，發出惡臭，地方居民苦不堪言，居民懷疑有不肖廠商偷排廢水，台中市環保局稽查員今天到場調查，檢測水質發現水中溶氧過低，造成魚群死亡，水利單位已協助清除。

附近居民表示，梧棲區中華路橋西側梧棲大排水溝今天發現數千尾死魚，卡在排水會集的阻流段，在沿岸運動散步的人說很臭，居民表示，嚴重魚群死亡情況已非首次，環保局應積極追查，不能每次都以查無實據結案。

居民說，梧棲大排是梧棲地區主要排水溝，從沙鹿與梧棲交界一路流經梧棲至台中港，長達5公里，死魚事件一再發生，當地居民懷疑有不肖廠商偷排廢水。

台中市環保局表示，今天早上派員到梧棲大排勘查，稽查員取水檢測，發現水中溶氧率過低，溶氧1.9毫克，從大興橋至中華路橋全家旁沿岸約500公尺梧棲大排發現死魚，卡在排水會集的阻流段，重金屬、氰化物及COD快篩無異常，沿途未發現違規排放廢汙水情事或可疑汙染源。

環保局表示，現場魚屍已通報水利局派員清除完，也往上游查驗水質及可疑汙染源，稽查人員巡查周邊聚落環境以一般居家為主，環保局已組專案小組全面清查該區域汙染源頭並監控水質。

台中市梧棲大排水溝魚群暴斃案件多，中華路橋西側今天又見數千尾魚群暴斃。記者游振昇／攝影
台中市梧棲大排水溝魚群暴斃案件多，中華路橋西側今天又見數千尾魚群暴斃。記者游振昇／攝影

梧棲 排水溝 水質 台中市

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