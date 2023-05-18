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名間輕軌可行性評估 交通部同意撥款800萬給南投縣府辦理

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工。記者黑中亮／攝影
田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工。記者黑中亮／攝影

立法院交通委員會今天前往南投實地考察鐵公路交通，立委蔡培慧當場爭取集集支線鐵路與水里纜車串連，強調名間到田中高鐵只要30分鐘，針對名間輕軌的可行性評估，交通部當場同意撥款800萬元給南投縣府，此外水里至日月潭纜車的興建評估案，交通部亦允諾重新啟動。

立委蔡培慧表示，田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工，未來只要花30分鐘就可以從名間濁水車站抵達田中高鐵站，提升南投鐵路交通量能外，集集支線更可滿足觀光客與在地居民的交通需求。

蔡培慧並說，名間輕軌是南投必要的交通建設，縣內除集集觀光支線外，並無其他其他大眾交通運輸，可提供遊客進行移動，交通部次長祁文中表示，中央今年2月已撥款800萬經費給地方政府做規劃，若能促成南投、台中及彰化三縣市大眾運輸組成環狀路網，將能大幅提升中部地區居民通勤需求。

此外，日月潭是南投國際級的觀光景點，交通部已重新盤整水里至日月潭纜車的可行性評估，待集集支線與田中高鐵支線接軌後，希望能重啟水里至日月潭纜車案的可行性評估，讓集集觀光資源串聯，遊客就能搭火車、纜車直達日月潭，為南投觀光發展帶來更多效益。

田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工。記者黑中亮／攝影
田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工。記者黑中亮／攝影
田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工。記者黑中亮／攝影
田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工。記者黑中亮／攝影

南投 集集 日月潭 纜車 輕軌

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