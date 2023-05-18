聽新聞
test
0:00 / 0:00
名間輕軌可行性評估 交通部同意撥款800萬給南投縣府辦理
立法院交通委員會今天前往南投實地考察鐵公路交通，立委蔡培慧當場爭取集集支線鐵路與水里纜車串連，強調名間到田中高鐵只要30分鐘，針對名間輕軌的可行性評估，交通部當場同意撥款800萬元給南投縣府，此外水里至日月潭纜車的興建評估案，交通部亦允諾重新啟動。
立委蔡培慧表示，田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工，未來只要花30分鐘就可以從名間濁水車站抵達田中高鐵站，提升南投鐵路交通量能外，集集支線更可滿足觀光客與在地居民的交通需求。
蔡培慧並說，名間輕軌是南投必要的交通建設，縣內除集集觀光支線外，並無其他其他大眾交通運輸，可提供遊客進行移動，交通部次長祁文中表示，中央今年2月已撥款800萬經費給地方政府做規劃，若能促成南投、台中及彰化三縣市大眾運輸組成環狀路網，將能大幅提升中部地區居民通勤需求。
此外，日月潭是南投國際級的觀光景點，交通部已重新盤整水里至日月潭纜車的可行性評估，待集集支線與田中高鐵支線接軌後，希望能重啟水里至日月潭纜車案的可行性評估，讓集集觀光資源串聯，遊客就能搭火車、纜車直達日月潭，為南投觀光發展帶來更多效益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言