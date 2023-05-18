名間輕軌可行性評估 交通部同意撥款800萬給南投縣府辦理

立法院交通委員會今天前往南投實地考察鐵公路交通，立委蔡培慧當場爭取集集支線鐵路與水里纜車串連，強調名間到田中高鐵只要30分鐘，針對名間輕軌的可行性評估，交通部當場同意撥款800萬元給南投縣府，此外水里至日月潭纜車的興建評估案，交通部亦允諾重新啟動。

立委蔡培慧表示，田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計2029年完工，未來只要花30分鐘就可以從名間濁水車站抵達田中高鐵站，提升南投鐵路交通量能外，集集支線更可滿足觀光客與在地居民的交通需求。

蔡培慧並說，名間輕軌是南投必要的交通建設，縣內除集集觀光支線外，並無其他其他大眾交通運輸，可提供遊客進行移動，交通部次長祁文中表示，中央今年2月已撥款800萬經費給地方政府做規劃，若能促成南投、台中及彰化三縣市大眾運輸組成環狀路網，將能大幅提升中部地區居民通勤需求。