台中市府提海岸九大旗艦計畫 先規畫遊艇港

台中市府提出「台中海岸九大旗艦計畫」，市議員施志昌、林祈烽指出，應將遊艇發展也納入，讓台中的水上活動從「平價到奢華」、從年輕族群一直到高消費的遊艇觀光，賺更多的海洋觀光財。

施志昌表示，台中市政府都發局前年底完成台中市海岸線整體規劃，去年初推出九大海岸旗艦計畫，他認為漏了一個很重要的計畫，就是台中港從2021年開始規劃的「台中港20A、20B碼頭及水域暨觀光遊憩商業區土地投資案」。

施志昌說，此計畫看準台灣近年來的經濟發展帶動消費水平上升，近年取得遊艇駕照人數，2019年至2021年從1948到2674人不等，去年有3881人，而遊艇的登記數量2019年時全國才692艘，到今年四月底變成1370艘，4年成長將近一倍。

施志昌表示，這項計畫雖由台中港務公司推動，但從三井outlet的購物到遊艇觀光，可以一路往北連結到大甲大安的海域活動，讓台中的水上活動從「平價到奢華」、從年輕族群一直到高消費的遊艇觀光，賺更多的海洋觀光財。

中市觀旅局長陳美秀表示，台灣是遊艇製造的王國，產品堪稱遊艇界的雙Ｂ。台中港公司針對此計畫公告過3次，但尚未找到潛在廠商。台中港務公司尋求觀旅局合作，目標是先讓遊艇港出現，再將一般的水上活動與遊艇結合。

施志昌說，如松柏港衝浪基地、濱海遊樂設施的改善與大安媽祖文化園區的規劃等，都應重視。

陳美秀說，衝浪基地的部分已編列預算。第一，規劃水上活動的區域與類型，第二，陸域的基礎設施的規劃與建設。

濱海遊樂設施的部分，已爭取到3000萬前瞻經費分兩年來完成。媽祖文化園區的部分，會在六月與民眾及廠商做說明會，依據在地的意見招商。