不停讓行人！南投4天開罰221件惹民怨 縣府將加強宣導

為掃除「行人地獄」汙名，5月起全國擴大取締「不停讓行人」專案，南投縣4天內取締221件，其中不停讓行人達33件，因單次罰金高達3600元，引發民怨。縣長許淑華要求加強宣導，別讓民眾因不知法而挨罰，並建立禮讓行人觀念。

南投縣警察局指出，全國警方同步5月起啟動「不停讓行人」執法專案，擴大取締相關違法行為，以路口不停讓行人、未依號誌或標誌停車再開、人行道違停、取締道路障礙等4大項目，而南投縣自5月1至4日，4天內已取締裁罰221件。

其中，以人行道違停及臨停達145件最多，再者為在非號誌化路口（閃燈路口等）未依號誌或標誌停車再開共40件、路口不停讓行人共33件及取締道路障礙共3件。而不停讓行人件數雖非最多，但因單次罰金高達3600元，遭開罰民眾抱怨。

警方透露，不少民眾因未停讓行人遭到開罰，事後接到罰單才知道，一次就是3600元，部分民眾因此到警所理論或向民代投訴，表示不知道有該法條，且過去過去從來不罰，現在突然就開罰，還罰那麼重，紛表達不滿。

南投縣警察局長黃勝源表示，中央要求地方加強交通執法，而多數民眾較不清楚，汽車行經行人穿越道，如有行人應與其保持3公尺以上距離；另一部分就是在閃黃燈、閃紅燈等無號誌化路口必須停等再開，尤其針對學區附近加強取締。