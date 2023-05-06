立夏高溫台中缺水稻田乾裂 民代向中央討水源

今是農民曆24節氣「立夏」，台中市中午已飆破高溫30度，由於水情不佳旱災持續，正值稻作結穗期卻無水灌溉，稻田乾裂，農民眼看稻苗乾枯，這期收成將化為烏有，多位民代不約而同向中央水利署、地方農委會農水署調度用水，協調暫由筏子溪下游抽水灌溉支應，中區水資源局今中午到傍晚開始加大供應水量。

台中市前年遭逢百年大旱，市民仍心有餘悸，近期降雨不佳，中部缺水嚴重，德基水庫蓄水量只有45.6%、石岡水壩更跌至23.4%。

現正值稻米結穗期，卻沒水灌溉，稻田土穰乾旱裂開，眼看這1季稻作收成將化為烏有，多位農民向立委楊瓊瓔、張廖萬堅、市議員吳呈賢、楊大鋐、林祈烽陳情，盼中央與地方多尋覓水源，以解稻旱之渴。

台中市大雅區、西屯區與南屯區等上千公頃農田，因乾旱出現農地龜裂，灌溉秧苗因水量小、積水慢，農民眼看稻子就要結穗，但因乾旱導致石岡水壩管制水流，半個月來無水可供灌溉，農田乾涸到已裂了3個指頭寬，這1季稻田已到結穗時節，不能沒有水。

立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢日前會同大雅區農會、農田水利會台中管理處等單位會勘，發現石岡壩以舊資料計算供水，造成放水量少1cms（每秒1立方公尺），石岡壩隨即補足放水4cms改善。

吳呈賢直言，現在中台灣缺水，農水署與水利署沒有協商好水源用度，就應及早宣布這期稻作休耕，至少可以領休耕補助，而農民辛苦播種插秧才無水灌溉，「是在耍農民嗎？這些都是可以吃的食物，可以這樣浪費？」

楊大鋐昨邀集農水署西屯工作站會勘，協調暫由筏子溪下游水流抽水至龍潭里灌溉溝渠因應。楊大鋐直言，經濟部水利署嚴格控管水資源分配，原排第二的農田灌溉用水被工業用水取代，缺水就叫農田停灌，中央經濟部不放水，農民要灌溉竟要自求多福、自行鑿井，顯然政府失能。

楊大鋐指出，不僅西屯區千餘甲農地缺水，大台中凡是引大甲、大安溪灌溉的農田全數面臨無水灌溉的窘境，約有2萬餘甲農田受影響。