反映蛋價回穩！彰化早餐店蛋製品調降5元 業者：這是給老客戶的承諾

近來因缺蛋造成蛋價上漲，許多餐飲業為反映成本，紛紛調漲價格，彰化縣花壇鄉中正路「龍欣」夾肉蛋餅店在調漲5元不到1個月，見蛋價平穩，宣布從今天起，蛋製品一律調降5元，網友紛紛稱讚是「良心店家」、「佛心店家」。

台灣很多餐飲業者，在物價上漲時，跟著調漲售價，物價回跌卻還是未跟著調降，常引來批評。因此，已經營3年的花壇鄉「龍欣」夾肉蛋餅店，隨著蛋價下跌，將蛋製品調回原價，反而更形珍貴。

「龍欣」夾肉蛋餅店林姓店長表示，去年六月間，當時每籃（20台斤）蛋價6、700元時，加上其他原物料上漲，就有一些同業開始漲價，再到春節前，再有一波蛋價上漲，但她為了不願增加老客戶負擔，連兩次都沒有漲，直到今年4月3日，蛋漲到1400元，真的撐不下去了，才將店裡的蛋製品微調5元。

林姓店長說，最近雞蛋供應平穩，蛋價回跌，為了兌現老客戶承諾，宣布從今天起，將所有蛋製品調降5元，以招牌夾肉蛋餅為例，從45元調降為40元。

不過，她說，目前每籃雞蛋仍要960元，還是很貴，平均一顆要6元，夾肉蛋餅至少要用一顆半的蛋，成本就要10元，還再加上肉絲、高麗菜，再加上人力，其實還是很吃力，但這是她給客戶的承諾。

「龍欣」夾肉蛋餅店在網路公告從今天起，蛋製品全面調降5元後，經各網路分享後，獲得好評，除稱讚東西好吃外，老闆良心與佛心更是令人感動。