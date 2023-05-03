台中5月辦30場徵才 110家廠商釋4000職缺

台中市政府今天宣布，將舉辦「富市台中 就業成功」5月系列徵才活動，邀集國內外110家廠商，舉辦30場徵才活動，提供4000個職缺，薪資上看7萬元。

台中市政府勞工局長張大春表示，台中市長盧秀燕上任以來，囊括全台11項經濟指標全台第一，截至今年2月底，加計台積電投資，累計投資金額達新台幣2兆985億元。

張大春指出，其中最能彰顯企業擴產動能的「投資台灣3大方案」，投資台中家數更高達265家，創造逾2萬3000個就業機會，帶動台中市就業市場活絡，市府也積極協助投資台中市廠商補實人力需求。

5月登場的系列徵才活動，張大春說，市府邀請知名廠商參加，包括跨足真空半導體、生物醫藥、食品安全等3大領域的「新萊應材」開出上看6萬元的電機驗測工程師職缺，知名保健器材品牌「新加坡商傲勝（OSIM）」釋出最高7萬元薪資，徵求銷售人員，勞工局更開發1500個不限學經歷職缺，協助求職者順利就業。

台中市就業服務處說明，5月辦理的徵才活動，包括6日於大里青少年活動中心邀30家廠商釋出1800個工作機會；20日於致用中學邀28家廠商釋出950個工作機會；27日於麗寶樂園邀請20家廠商釋出585個工作機會，歡迎求職者踴躍參加，詳情可至台中市就業服務處官網查詢。