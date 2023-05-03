快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

台中5月辦30場徵才 110家廠商釋4000職缺

中央社／ 台中3日電

台中市政府今天宣布，將舉辦「富市台中 就業成功」5月系列徵才活動，邀集國內外110家廠商，舉辦30場徵才活動，提供4000個職缺，薪資上看7萬元。

台中市政府勞工局長張大春表示，台中市長盧秀燕上任以來，囊括全台11項經濟指標全台第一，截至今年2月底，加計台積電投資，累計投資金額達新台幣2兆985億元。

張大春指出，其中最能彰顯企業擴產動能的「投資台灣3大方案」，投資台中家數更高達265家，創造逾2萬3000個就業機會，帶動台中市就業市場活絡，市府也積極協助投資台中市廠商補實人力需求。

5月登場的系列徵才活動，張大春說，市府邀請知名廠商參加，包括跨足真空半導體、生物醫藥、食品安全等3大領域的「新萊應材」開出上看6萬元的電機驗測工程師職缺，知名保健器材品牌「新加坡商傲勝（OSIM）」釋出最高7萬元薪資，徵求銷售人員，勞工局更開發1500個不限學經歷職缺，協助求職者順利就業。

台中市就業服務處說明，5月辦理的徵才活動，包括6日於大里青少年活動中心邀30家廠商釋出1800個工作機會；20日於致用中學邀28家廠商釋出950個工作機會；27日於麗寶樂園邀請20家廠商釋出585個工作機會，歡迎求職者踴躍參加，詳情可至台中市就業服務處官網查詢。

徵才活動 張大春

延伸閱讀

5月電子期金融期齊漲

「面試時可用ChatGPT嗎？」網友分享用ChatGPT 4解題結果

玉山金（2884）股利縮水…公布時間有「貓膩」？ 他：偏就選在5月3號前夕

外送員達標前常被「坑」停單 民代怒斥勞工局無計可施

相關新聞

今年底虧30億？ 中捷：運量屢創新高 資金可因應至113年

台中捷運原先資本額為35億，藍綠議員擔心，依照目前「燒錢」的進度，擔心年底總虧損將累積達30億元，又要面對資本「燒光」的...

中一中「烯環鈉」歧視原民 盧秀燕：孩子學到經驗、就是很好的教育

台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，挨轟歧視原住民。台中一中校長林隆諺昨天...

南投竹山青年住宅 地點敲定

爭取南投縣青年返鄉，繼南投市之後，縣長許淑華昨天敲定未來竹山鎮青年住宅的選址，不僅鄰近大智路的竹夢親子公園，在1060坪...

彰化兩大地標廢墟 擬改建大樓

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國大樓昔日有「北喬友，南黃金」之稱，如今兩大地標卻淪為「廢墟」，目前都在辦理都市更新程序，縣...

台中街友漸增 議員籲專案處理

台中市列冊街友人數逐年上升，到上月底有279人，街友聚集的熱點區域在市中心中西、東南區及北區等公園、地下道及火車站等，民...

看見幸福台灣／彰化…產業轉型 招商邁步

彰化建縣今年滿300年，進入全新里程碑。近幾年縣府積極推動地方建設及招商引資，同時朝離岸風電及太陽能光電的綠能產業轉型，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦