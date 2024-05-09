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桃園統籌款6都倒數第2 市府：結合6藍委爭取中央支持桃園版財劃法

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
財政局工作報告，多位議員關切統籌分配款議題。圖／桃園市議會直播畫面
財政局工作報告，多位議員關切統籌分配款議題。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市議會今天安排市府財政局、主計處工作報告和備詢，財政局說明，今年人均統籌稅款1.31萬元，人均一般補助款0.3萬元，桃園在6都排名都是倒數第2，多位議員要求市府向中央爭取修法，合理反映桃園市應該有更多的分配款。

議員謝美英說，中央雖然綠營執政，但桃園市藍營完全執政，且有6席藍營立委，爭取桃園統籌分配款終於露出曙光；桃園是工商大城，對國家稅收貢獻良多，統籌分配款長期對桃園不公，財政局應正視問題嚴重性，別讓桃園財政惡化下去，希望桃園市長張善政把握機會為桃園請命。財政局官網對於今年統籌分配款，桃園不再墊底隻字未提，這麼多年來桃園好不容易爬升1名，由台南墊底，財政局在資料更新上需要加油。

也有議員覺得財政部收集修正財政收支劃分法意見已經2年，還沒做出修正案送立法院，動作也太慢。桃園市副市長蘇俊賓、財政局長歐美鐶答詢時說明，財政部這2年來收集各縣市對於修正財劃法的意見，市府也擬訂桃園版本請中央支持，同時請在地6位立委幫忙，版本內容大意就是希望把統籌款的餅做大，同時修訂分配指標評量。

財政局工作報告說明，持續爭取提高合理獲配財源，平衡直轄市財源分配差距，今年人均統籌1.31萬元，人均一般補助款0.3萬元，皆為6都排名倒數第2，市府持續研議對桃園有利的財劃分版本，並向財政部尋求支持。

議員

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