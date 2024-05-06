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樹根隆起絆倒學童 竹縣2400萬改善竹北國小「通學廊道」今動工

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
竹北國小「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」包括校園圍牆退縮後的空間擴大步道寬度、重新規畫家長接送區與無障礙動線，並重新調整車道以及標誌標線等行車安全設計等。圖／新竹縣政府提供
竹北國小「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」包括校園圍牆退縮後的空間擴大步道寬度、重新規畫家長接送區與無障礙動線，並重新調整車道以及標誌標線等行車安全設計等。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為提升竹北國小校園周邊人行環境，提案「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，總經費2400餘萬元，改善工程今天正式動工，預計150個工作日完工，將串聯人行路網，銜接中央路與中正西路步行路廊，打造出友善安全且具美感的通學廊道。

新竹縣長楊文科表示，打造友善人本環境、提供學童安心上下學的道路是縣府的重要目標，透過爭取中央計畫挹注，逐步改善早期規畫缺乏人行空間的舊社區周邊，相信完工後的通學廊道會讓家長放心、孩子安心。

竹北國小校長康靜慧表示，學校門前人行道寬度不足，且樹根隆起造成學生行走時容易絆倒；校門前停車接送區過於狹小，造成上下學車輛與學生爭道非常危險。這次能獲得補助改善，非常感謝內政部國土署及縣府對於學童安全的重視，讓竹北國小的學生及家長能有安全的上下學通學步道。

竹縣府教育局說明，竹北國小「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」由內政部國土署補助1999萬元，縣府自籌439萬元，改善工程總長達518公尺。工程內容包括校園圍牆退縮後重新建置穿透式圍籬與植栽，利用退縮後的空間擴大步道寬度、重新規畫家長接送區與無障礙動線，除在校門處的中央路雙側皆設置實體人行道外，夾在竹北國小與義民中學中間的「竹義走廊」一併修繕，並重新調整車道以及標誌標線等行車安全設計。

竹縣府教育局長楊郡慈說，國內推動中小學「通學步道」政策，主要是保障學生上學的安全。優質的通學步道不只是一項校園外硬體規畫設計，也發揮環境美感的境教功能，期望工程如質如期完成，提供師生友善安全且具美感的環境，也優化整體社區的生活品質。

人行道 新竹 校園

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