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苗栗還地於民 頭份3案公保地解編

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣都市計畫公共設施保留地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍五，地點鄰近頭份國中，推動公辦市地重劃。記者范榮達／攝影
苗栗縣都市計畫公共設施保留地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍五，地點鄰近頭份國中，推動公辦市地重劃。記者范榮達／攝影

苗栗縣都市計畫公共設施保留地解編「還地於民」，縣府首波擇定頭份3案10.88公頃學校、公園等用地解編，公辦市地重劃變更為住宅區，預計明年公共工程施工、土地分配，後續評估竹南等地。多數地方人士樂觀其成，縣議員陳永賢更形容是「天上掉下來的禮物」，對地方發展是一大利多。

內政部都市計畫委員會去年10月審議通過竹南頭份都市計畫變更案，苗栗縣政府評估土地所有權人意願、地區發展潛力，人口成長及建地需求等，第一波擇定頭份市3案推動公辦市地重劃。

解編3案分別為竹南頭份整體開發範圍二、四與五，分別臨近頭份國小、頭份國中等精華地帶。其中，範圍五面積最大，包含頭份原「文高2」用地，為中央路、德義路、都新計畫住宅區及信二街之間約4.09公頃，重劃住宅區2.59公頃、道路0.3公頃，公園兼體育場用地1.2公頃。

縣府地政處指出，目前正進行公辦市地重劃作業地方座談會，接著重劃計畫書報核，如果推動順利，預計明年公共工程施工、土地分配，2026年、2027年完工，辦理土地點交。

陳永賢說，竹南頭份都市計畫早於1972年畫設，當年他才17歲，現在都快70歲，終於等到政府檢討沒有徵收的公設保留地「還地於民」，採公辦市地重劃，也可以減少糾紛。

禮物 苗栗縣 都市計畫

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