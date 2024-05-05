機捷轉轍器故障 維運挨轟出問題

機場捷運前天晚上因A16橫山站北上軌道轉轍器故障無法精準定位，負責營運的桃園捷運公司緊急斷電派員查看情況，造成7班列車誤點，影響1600多名乘客權益。由於機捷自去年10月起，頻傳意外，有議員質疑桃捷公司內部管理出了問題；桃捷昨天為前晚事故道歉，也承諾檢討改進及加強訓練，降低異常事件發生機會。

機捷去年10月曾因設備故障誤點影響上千名乘客，其中120人因列車卡在A6到A7高架路段，只能摸黑走軌道疏散至A6站。另外，機捷上個月2度因地震和異物入侵誤點，但公司未第一時間對外說明，被民代批評隱匿和避重就輕；一連串的意外事故加上前晚設備故障，民進黨桃園市議員陳雅倫批評桃捷內部管理有很大問題。

陳雅倫表示，機捷是北北桃通勤族和機場旅客重要交通工具，近來狀況頻傳，都沒有及時通知民眾，每次都等風頭過了，才在官網輕描淡寫說有事故，對旅客乘車安全毫無保障。前晚事件是設備故障，非天災或不可抗拒外力，顯見負責維運的桃捷公司管理有問題，公司高層應該檢討如何確保乘客安全。

桃捷指出，前晚事件是轉轍器馬達碳刷作動不順，導致轉轍器無法將軌道定位到正確位置，維修人員初步以手動方式協助定位，待列車收班後，直接更換新品，昨天運行一切正常。

桃捷對前晚設備故障道歉，同時強調公司在每次意外或事故發生後，都會詳加檢討，提出改善措施。桃捷表示，機捷全線設備都有定期檢修，但由於前晚轉轍器發生故障，會全面檢查相同設備，避免狀況重演，另會積極開發輔助設備，強化系統設備監控有無異常。