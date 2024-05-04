台水想建三坑中繼站 居民抗議

桃園龍潭第二原水抽水站因地勢較低，送水至三坑抽水站須要加壓，但因壓力過大，管線經常破損，釀停水事故。台水公司有意在三坑老街興建中繼站解決問題，但地方強烈反對，昨天說明會現場砲聲不斷，居民更揚言「用生命抗議」；台水二區處副處長吳文忠表示，全案公展結束會送桃園市都市計畫委員會，將視審議結果決定停辦與否。

關於興建中繼站，台水已協議價購0.89公頃私人土地辦理個案變更為自來水事業用地，預計最快今年下半年動工、2027年完工；地方擔心中繼站加壓馬達噪音擾民，加上地點在三坑老街口，恐阻礙觀光發展，因此極力反對。

地方居民昨天手持「反」字標語表達立場，強調台水若堅持執行計畫，未來施工會強烈抗爭，甚至有人喊出「用生命去抗議」。

吳文忠解釋，第二原水抽水站與平鎮淨水場之間距離太常，地勢落差又大，送水需要極大壓力，強大水壓經常造成管線破裂，所以有設中繼站的必要，讓水先暫時貯存在一個點，然後繼續往上送，這樣就能減少送水的壓力，考量地視位置，三坑最適合，所以有相關規建。

議員徐玉樹表示，加壓站若真的非做不可，建議變更土地通盤檢討，周邊一起變更，才能創造雙贏；議員張肇良則批評居民都沒收到通知，認為都發局辦公展說明會草率。

都發局都市計畫科長宋仲浩回應，依規定會通知變更範圍的地主，而周邊居民則由區公所及里長通知。另，三坑屬都市計畫，計畫內尚有未開發飽和用地，沒辦法以這塊地做主軸整體開發。