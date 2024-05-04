桃園推第2行政園區 議員質疑淪炒房工具

桃園2014年12月升格直轄市後新增18個一、二級機關，市府大樓辦公空間不敷使用，每月得花181萬元租辦公廳舍，房租至今花費2.1億元，不分黨派議員都催促市府盡快催生第二行政園區，甚至有議員批相關規畫至今只聞樓梯響，只有房價漲，園區議題淪為炒房工具；桃園副市長蘇俊賓強調相關規畫有在進行，但內容還未成熟，尚須審慎評估。

桃園升格之後，市府歷經數次組織調整，目前比升格前多了青年局、體育局、捷運工程局和婦幼發展局4個一級機關，另新增住宅發展處、建築管理處等14個二級機關，由於市府大樓空間有限，不得不向其他公部門借用廳舍，甚至向民間承租。

許多局處因為辦公空間不足遷至舊桃園地院和農水署桃園分署舊址，經發局更分至桃園區縣府路、春日路和成功路3地辦公，民眾洽公相當不便；許多議員指前市長鄭文燦任內曾花3百萬元規畫第二行政園區，傳中路整體開發區、捷運綠線G12站周邊範圍和中壢青埔都是遷建口袋名單，但始終沒有下文。

民進黨議員余信憲指出，市府現有12個局處花錢租廳舍辦公，年租約2千萬元，若第二行政園區不盡早推動，租賃成本只會不斷往上疊加。

無黨籍議員謝美英指出，中壢青埔2018年還找得到一坪30萬元的建案，後來傳行政園區進駐，房價水漲船高，新建案現在一坪最高喊到70萬元；謝美英與國民黨議員黃婉如都呼籲不要讓園區規畫淪為炒地皮的工具。

蘇俊賓表示，新園區現由都發局與秘書處負責，但規畫還不成熟，落腳處未定案，選址不宜透露太多，否則只會徒增困擾。

秘書處長于建國則說，前朝規畫只研究園區可以設在何處，未評估遷建後的原址該如何使用及如何延續地方發展，新規畫會納入此部分，因此還需要時間。