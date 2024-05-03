桃園廣一停車場鄭文燦拍板補助2.8億 市府立委反映不一

行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、桃園市長張善政今天下午到桃園捷運綠線G07站，與台鐵鐵路地下化桃園站共構工程現勘工程進度。桃市府積爭取車站外廣一停車場工程，盼中央補助3.5億元，張善政致詞時用「文燦副院長」、「文燦兄」稱呼鄭，表示工程總經費約7億元，雖然前瞻補助款申請作業已經尾聲，但仍希望地方、中央緊密合作能補助一半。

鄭文燦接著張善政致詞，當場宣布補助2.8億元，因為他請交通部盤點前瞻相關工程剩餘補助款還有2.8億元，全部補助廣一停車場工程，而且桃園在八德、大園區還有兩個停車場工程合計5億元未發包，經費不會收回也不會減少，仍按原計畫會補助。

張善政聽了知道中央補助已定案，只有微笑點頭，簡報結束後合照、握手，後面臨時安排參觀台鐵桃園站地下化工地的行程，張善政以後面還其他行程為由先離開；王國材也沒留下來。鄭文燦由桃園市交通局長、捷工局長、議員黃家齊、黃瓊慧陪同到工地下第二層參觀。

交通局長張新福表示，廣一停車場計畫已經送中央審查，2.8億元應該是確定的金額，接下來拚月底上網統包招標，7月中決標，2025年11月完成基地開挖和大底澆置，以利捷運潛盾能穿越停車場下方，全案工程2027年8月完工。

「（補助）金額讓人遺憾」，萬美玲指出，鄭文燦知道廣一停車場工程有迫切動工的需求，市府也是幫助中央解決未來鐵路地下化桃園新站量體法定車位不足的問題，中央的補助當然至少要一半3.5億元，鄭文燦雖然也幫忙，但是補助沒有不到一半讓人遺憾；萬美玲強調，未來新的交通部長上任，她還會再向交通部爭取補助3.5億的差額。

萬美玲說，交通部長王國材兩年前陪同立法院交通委員會考察桃園站時，就坦言設置廣一停車場的必要性，承諾中央補助3.5億元，但今年3月再考察廣一停車場時，改口說前瞻預算用罄，使桃園市府和市民相當錯愕。補助2.8億元看起來好像不錯，但是不要忘記當初部長說的是3.5億元，而且2.8億元裡面有桃園退回文化局廣場地下機車停車場工程的補助款1.7億元，中央等於只補且1.1億元，而且不是桃園市要的3.5億元。

市府人員表示，交通部負責桃園鐵路地下化工程，設計桃園站新站體時出現車站本身會有停車場不足的問題，如果要再往下多挖一層成本太高，評估後認為市府如果開闢車站旁的廣一停車場用地，可以補足未來桃園站應有的法定車位。