新竹縣議員缺額補選 2人登記參選

新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選今天登記截止，新竹縣選舉委員會表示，此次共有2人完成登記參選，分別為無黨籍彭信康與中國國民黨籍陳星宏。

新竹縣選舉委員會透過新聞資料指出，由委員古楨祥在下午5時30分宣布登記時間截止，隨後宣讀登記參選名單，為彭信康與陳星宏，現場由監察小組召集人曾能煜在場監察。

中央選舉委員會日前透過新聞稿表示，原新竹縣議會第20屆議員選舉第7選舉區選出的議員鄭昱芸經內政部解除議員職權後，此選舉區缺額均達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法規定應辦理補選。

中央選舉委員會說，缺額補選投票日期，訂為6月1日，投票起、止時間為上午8時到下午4時。

鄭昱芸詐領助理費，一審依貪污罪判處有期徒刑7年4月，二審依情堪憫恕規定減輕改判3年8月，3月13日最高法院駁回上訴定讞。