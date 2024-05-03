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台水蓋龍潭三坑加壓站 居民撒文宣喊「用生命去抗議」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，台水公司將興建三坑中繼加壓站，今舉行公展說明會，居民高喊反對。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，台水公司將興建三坑中繼加壓站，今舉行公展說明會，居民高喊反對。記者翁唯真／攝影

桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，導致管壓大且經常破損，加上已用40多年，去年1月7日更爆管淹水，台灣自來公司評估龍潭三坑老街永福段約0.89公頃用地興建三坑中繼加壓站解決，今舉行變更石門都市計畫案，現場砲聲不斷，居民痛批突襲變更，應選在龍潭女監旁空地，避免衝擊三坑老街觀光。

台水二區處副處長吳文忠表示，因二抽站至平鎮淨水場間地勢落差太大，導致管壓大容易破損爆管，考量三坑地勢做中繼站最為合適，而龍潭女監周遭為最高點，水打上去後自然會向下流往平鎮淨水場，因此不適合。

台水公司協議價購永福段672、673、 674及875等4筆私人土地，依法辦理個案變更為自來水事業用地，並興建中繼加壓站，預計今年中至2027年中施工，總經費約8.99億元，今舉行公開展覽說明會，引居民抗議。

抗議居民劉先生印製大量「反」字文宣撒地走人，劉先生表示，全體居民都反對，主要訴求為嫌惡設施不應該在三坑老街口阻礙觀光，加上龍潭女監旁的閒置地或是石門水庫南苑的綠地，價格較便宜也不影響，卻不利用。

劉先生說，市府用「偷襲」方式在距離三坑里相對遠的地方辦說明會，居民來不到10個，有心溝通不會如此；若他們堅持執行計畫，未來施工時，地方民會強烈抗爭。抗議居民張先生表示，「一定會抗議，用生命去抗議」。

市議員徐玉樹表示，加壓站討論多年，若都發局及台水公司還是只成就一個加壓站的心態，三坑居民難接受，若真的非做不可，建議變更土地能通盤檢討周邊一同變更公設或住宅用地，才能創造雙贏，讓三坑地區能發展。

市議員張肇良說，明明可以在三坑老街舉辦，卻要跑到相對遠的婦幼館，加上舉辦時間不對根本是要規避民眾的監督，而且居民都沒有收到通知，不知道都發局辦公展會為何如此草率。

吳文忠表示，因二抽站至平鎮淨水場地勢落差太大，導致管壓大容易破損爆管，考量三坑地勢做中繼站最為合適，而龍潭女監周遭為最高點，水打上去後自然會向下流往平鎮淨水場，因此在那設置效益不大。

吳文忠說，永福段土地已協議價購取得，中繼站不僅距離削減，也會設置吸音壁面、消音百葉、氣密窗及隔音門等隔音設施，並採潛盾方式避免將交通影響降至最低，中繼站外也有設置人行道、觀景露台及公廁等。

都發局都市計畫科長宋仲浩回應，辦理都市計畫公展程序，依規定會通知變更範圍的地主，而周邊居民則由區公所做公告並將公文及傳單交給里長通知。而說明會選址主要依都市計畫公展法定程序，以往慣例經濟部認定的可以辦理個案變更重大建設計畫，都是選在地區行政中心，才選在婦幼館舉辦。

至於有提到整體開發計畫，宋仲浩說，因三坑老街屬石門都市計畫，計畫內傷有未開發飽和用地，因此比較沒有辦法以台水這塊土地為主軸在這地區做整體開發。

桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，台水公司將興建三坑中繼加壓站，今舉行公展說明會，居民現場撒印上「反」字文宣抗議。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，台水公司將興建三坑中繼加壓站，今舉行公展說明會，居民現場撒印上「反」字文宣抗議。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，台水公司將興建三坑中繼加壓站，今舉行公展說明會，居民高喊反對。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，台水公司將興建三坑中繼加壓站，今舉行公展說明會，居民高喊反對。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，台水公司將興建三坑中繼加壓站，今舉行公展說明會，居民高喊反對。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，台水公司將興建三坑中繼加壓站，今舉行公展說明會，居民高喊反對。記者翁唯真／攝影

石門水庫 老街 都市計畫

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