中壢吉林三路設管改善淹水 惹出民怨的抽水機1年後撤離

桃園中壢吉林三路與吉林路129巷口為中壢工業區邊界範圍，每逢颱風豪大雨，常有積淹水情形，市府辦理吉林三路下水道改善工程，新設全長335公尺直徑1.5公尺及直徑1.8公尺涵管，讓雨水下水道穿越吉林路及桃園大圳下方，工程於前年開工、今年4月底完工，工程改善淹水面積約9.86公頃。

水務局說，雨水下水道工程施工過程降低交通衝擊、不損傷公園樹木並提供更寬廣休憩場地及不影響桃園大圳供灌；先前引地方民怨的移動式抽水機還會放置1年，經過測試確認排水都沒問題後，就會移除。

桃園市水務局表示，吉林路為中壢工業區交通要道，桃園大圳為重要灌溉水圳路，吉林三路與吉林路129巷口為中壢工業區邊界範圍，每逢颱風豪大雨，常有積淹水情形，水務局規畫雨水下水道，於吉林公園開始，穿越吉林路及桃園大圳，再經中山公園，最後排入黃墘溪。

水務局說，配合中壢區吉林拓寬工程施工期程及桃園大圳供灌期程，工程採兩階段施工，雨水下水道工程採2階段施工，第一階段透過工序調整，與吉林路拓寬工程同步施工，將施工期間影響交通衝擊降至最低，同時將吉林公園老舊遊具設施拆除，提供民眾較寬廣休憩場地，施作明挖管涵直徑1.5公尺計59公尺、明挖管涵直徑1.8公尺計198公尺，前年4月開工12月竣工。

水務局表示，第2階段與農田水利署桃園管理處協調，配合桃園大圳供灌時間，以推進工法施作下水道，穿越桃園大圳下方埋設管涵直徑1.5公尺計75公尺，及明挖管涵直徑1.5公尺計3公尺，工程於去年8月開工，於今年3月竣工。