聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安上任1年半 2教育處長離職

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹市教育處長陳木金請辭獲准，13日轉任市府顧問。圖／竹市府提供
竹市教育處長陳木金請辭獲准，13日轉任市府顧問。圖／竹市府提供

新竹市政府教育處長陳木金因健康因素，前天向市長高虹安請辭獲准，13日將轉任市府顧問，協助市府教育政策規畫與推動。陳木金昨受訪時說，期望未來民進黨籍議員能放下政治立場，尊重教育專業。由於竹市府局處長異動頻繁，綠營批評就是因為高虹安不斷政治操作，公務員紛請調求去。

高虹安任內1年多迄今2名教育處長離職，前年底上任的童鳳嬌去年8月因個人生涯規畫離開竹市府，歸建新竹縣政府。去年9月接任教育處長的陳木金未料一樣才做了8個月，因健康因素請辭。

陳木金原為朝陽科技大學師資培育中心主任，同時也在政大兼課，如今將歸建回大學。陳木金說，非常感謝高虹安尊重教育專業、聆聽基層聲音，推動許多教育新政，並感嘆「從政不容易」，從未想過好的教育政策，也可能因政治被形容成一文不值，希望府會能共同為新竹孩子未來努力。

民進黨市議員劉彥伶說，監督市政對事不對人，這段期間教育的確出了很多問題，包含成德校長遴選和中小學校長候用人員成績計算錯誤等嚴重失誤，現在辭職等於把燙手山芋丟給代理處長；同黨市議員楊玲宜也直言，年初就聽聞陳木金萌生辭意，高虹安任內人事異動頻繁，領導能力危機大。

市長高虹安說，不捨陳木金處長因身體健康因素請辭，感謝他為落實新竹好學理念的卓越貢獻。未來將展開多方面徵詢，延攬專業、優秀的教育處長。

新竹 議員 高虹安

延伸閱讀

竹市教育處長請辭 綠議員稱「時機敏感」：把燙手山芋丟給代理處長

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

高虹安率團出訪越南遭批奢華 義消發聲了「一晚2500元比台灣便宜」

高虹安率義消出訪越南動用二備金遭質疑 竹市消防局回應了

相關新聞

台水老街蓋加壓站 三坑里民反彈

桃園市去年1月龍潭三坑抽水站爆管淹水，造成南桃園30多萬戶大停水，台灣自來公司今年選定在三坑老街永福段興建三坑中繼加壓站...

高虹安上任1年半 2教育處長離職

新竹市政府教育處長陳木金因健康因素，前天向市長高虹安請辭獲准，13日將轉任市府顧問，協助市府教育政策規畫與推動。陳木金昨...

桃園盤點 規畫蓋第2巨蛋

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立體育館啟用逾30年，因為實務上難符合大型運動競賽與演唱會所需，如「消失的巨蛋」，多名議員籲加強...

竹市教育處長請辭 綠議員稱「時機敏感」：把燙手山芋丟給代理處長

新竹市教育處長陳木金，去年8月獲市長高虹安延攬借調出任教育處長，但他今天受訪時透露，因和綠營議員於教育政策溝通上產生落差...

歷經4次說明會 台水蓋龍潭三坑加壓站地點選擇仍引地方不滿

桃園市去年1月7日龍潭三坑抽水站爆管淹水，造成南桃園30多萬人大停水，台灣自來公司選定龍潭區三坑老街永福段用地興建三坑中繼...

曾辦賽事、演唱會…桃園巨蛋如今老舊不堪形同「消失」 體育局這樣說

俗稱桃園巨蛋的市立體育館啟用逾30年，不只磁磚掉落、結構鏽蝕、聯外交通不便，也難符合大型運動競賽與演唱會所需，宛如「消失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。