高虹安上任1年半 2教育處長離職

新竹市政府教育處長陳木金因健康因素，前天向市長高虹安請辭獲准，13日將轉任市府顧問，協助市府教育政策規畫與推動。陳木金昨受訪時說，期望未來民進黨籍議員能放下政治立場，尊重教育專業。由於竹市府局處長異動頻繁，綠營批評就是因為高虹安不斷政治操作，公務員紛請調求去。

高虹安任內1年多迄今2名教育處長離職，前年底上任的童鳳嬌去年8月因個人生涯規畫離開竹市府，歸建新竹縣政府。去年9月接任教育處長的陳木金未料一樣才做了8個月，因健康因素請辭。

陳木金原為朝陽科技大學師資培育中心主任，同時也在政大兼課，如今將歸建回大學。陳木金說，非常感謝高虹安尊重教育專業、聆聽基層聲音，推動許多教育新政，並感嘆「從政不容易」，從未想過好的教育政策，也可能因政治被形容成一文不值，希望府會能共同為新竹孩子未來努力。

民進黨市議員劉彥伶說，監督市政對事不對人，這段期間教育的確出了很多問題，包含成德校長遴選和中小學校長候用人員成績計算錯誤等嚴重失誤，現在辭職等於把燙手山芋丟給代理處長；同黨市議員楊玲宜也直言，年初就聽聞陳木金萌生辭意，高虹安任內人事異動頻繁，領導能力危機大。

市長高虹安說，不捨陳木金處長因身體健康因素請辭，感謝他為落實新竹好學理念的卓越貢獻。未來將展開多方面徵詢，延攬專業、優秀的教育處長。