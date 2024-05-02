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10秒找出高汙染機車 桃園首創「智慧偵測辨識系統」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局首創全國第1套「機動車輛智慧偵測辨識系統」，可在10秒內判讀機車排氣濃度。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局首創全國第1套「機動車輛智慧偵測辨識系統」，可在10秒內判讀機車排氣濃度。圖／桃園市環保局提供

桃園市燃油機車共126萬輛，桃園市環保局與工研院合作，首創全國第1套「機動車輛智慧偵測辨識系統」，運用影像辨識及光學偵測技術，可在10秒內判讀機車排氣濃度，並以AI車牌辨識系統結合雲端資料庫，快速找出高汙染潛勢機車，預計每年可以減少怠速碳排量694公斤、減少機車廢氣一氧化碳12.7公噸及碳氫化合物4.1公噸排放量。

環保局表示，「機動車輛智慧偵測辨識系統」運用影像辨識及光學偵測技術快速判讀機車排氣情形，平均每輛機車汙染檢測只需要10秒，相較傳統人工檢測需要3到5分鐘，提升近60倍效率，而目前該系統每日8小時約可篩測500輛機車，較傳統每日約50輛機車的篩測量能，整體提升10倍效率。

環保局表示，檢測以AI車牌辨識系統結合雲端資料庫找出高汙染潛勢機車，今年3月正式投入應用，截至4月底已執行近2000輛檢測；此外，該套系統所有稽查設備皆以太陽能電源供電，每年約可減少使用250公升燃油。

環保局表示，在機動車輛排氣的管理上，除積極宣導民眾使用大眾運輸工具、推廣低污染運具外，亦加強機車排氣定期檢驗及攔檢作業，管制機車汙染排放。

桃園市環保局首創全國第1套「機動車輛智慧偵測辨識系統」，可在10秒內判讀機車排氣濃度。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局首創全國第1套「機動車輛智慧偵測辨識系統」，可在10秒內判讀機車排氣濃度。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局

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