航空城安置住宅售價不到周邊建案一半 5/10起線上選屋

桃園市長張善政今天下午與立委涂權結、議員徐其萬、游吾和、部分大園區里鄰長到航空城拆遷戶A18區安置住宅參觀實2、3、4房的實品屋，並強調今年對航空城拆遷戶是非常重要的一年，如果是選安置住宅的拆遷戶，5月10日起安排為期32天的分組線上選屋，明年上半年會陸續交屋、入住。

張善政表示，過去好幾年航空都沒看到地上「長年東西來」，今年不但長出東西，還要辦理選屋等工作，因此今天邀請立委、議員、里鄰長們到A18區的安置住宅實品屋，看看拆遷戶以後要住的房子長什麼樣子。

張善政說明，航空城安置住宅基本分為2、3、4房三種房型，今天看過以後相信到場的議員、里鄰長回去可以跟鄉親介紹，讓大家能像吃下定心丸，知道安置住宅確實陸續完工，而且都已經有實品屋，先前已經完成選屋號次順序抽籤，馬上就要安排線上選屋，這是安置航空城拆遷戶重要的里程碑，大家可以放心安心。

一行人在A18區參觀2、3、4房的實品屋，這個區位周邊新推建案每坪已經開出40多萬元的價位，航空城安置住宅每坪售價17至19萬元，相當受矚目。不過里長們反映拆遷戶認為不能現場看屋後再選屋，很不方便。

市議員游吾和指出，安置屋沒辦法到現場看房，只能線上選屋，市府要做好驗收工作，他先前就到現場「檢查」，發現有的地板磁磚沒連貫、輕隔間防裂膠、防裂網等細部要再加強，有的補土顯得粗糙，要落實該有的工法，不然到時候買安置住宅的民眾要怎麼辦？

住宅處表示除了嚴格驗收，也會比照坊在完成交屋前安排看屋、驗屋，不過目前還在施工中，基於工地管理及安全，不安排參觀。

議員徐其萬和部分里長現場向張善政反映，先前答應的拆遷補償加碼還沒發，地政局長蔡金鐘當場表示會發，但是行政院還沒核撥，經費下來前會先開說明會。

住宅處說明，為讓安置戶可先對未來居家空間勾勒出想像畫面，特地裝潢了16間實品屋，除了配有基本廚具、衛浴設備、電子智慧門鎖、廚房不斷電插座之外，還有當層排氣、給水上配管、隔音地墊、隔音氣密窗等配備，並有耐震標章及10年防水保固的品質保證。

住宅處處長邱英哲表示，5月10日起將展開連續6周的線上選屋作業，安置戶除了可從配售手冊了解各基地房型資訊，或到配售中心參觀房屋模型和專人解說，也可以到線上賞屋系統看部分房型的3D環景，並提供線上預選房屋系統，藉由基地、房型、樓層、面向、總價區間等條件，快速篩選找到心目中理想的房屋。