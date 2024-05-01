力積電銅科新廠將啟用 地方期待園區汙水專管早日完成

力晶積成電子製造股份有限公司苗栗縣銅鑼科學園區12吋晶圓廠第一期廠房，即將於5月2日啟用，地方樂觀帶動發展，縣議員黃芳椿則認為隨著廠商進駐，銅科汙水放流專管要盡速鋪設，兼顧環境創造雙贏。

力積電投資超過3000億元，在銅鑼科學園區興建12吋晶圓廠，備受各方注目，廠區面積逾11公頃，5月2日落成啟用的第一期廠房，擁有2.8公頃潔淨室，預計建置55、40、28奈米製程，月產能5萬片的12吋晶圓生產線。

苗栗縣政府樂觀力積電銅科新廠啟用，指出銅科廠商陸續進駐啟用，有助於科技產業群聚效應，尤其是政府力推桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣位居連接新竹、台中科學園區樞紐，形成台灣西部高科技產業廊帶。

黃芳椿表示歡迎力積電進駐，創造就業機會，吸引人口進駐銅鑼，帶動地方發展，不過，黃芳椿認為，居民憂心園區處理後汙水排放衝擊環境，尤其是銅科越來越多廠商進駐，希望盡快完成專管鋪設，避開西湖溪直接排放入海，避免影響環境。