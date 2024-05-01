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力積電銅科新廠將啟用 地方期待園區汙水專管早日完成
力晶積成電子製造股份有限公司苗栗縣銅鑼科學園區12吋晶圓廠第一期廠房，即將於5月2日啟用，地方樂觀帶動發展，縣議員黃芳椿則認為隨著廠商進駐，銅科汙水放流專管要盡速鋪設，兼顧環境創造雙贏。
力積電投資超過3000億元，在銅鑼科學園區興建12吋晶圓廠，備受各方注目，廠區面積逾11公頃，5月2日落成啟用的第一期廠房，擁有2.8公頃潔淨室，預計建置55、40、28奈米製程，月產能5萬片的12吋晶圓生產線。
苗栗縣政府樂觀力積電銅科新廠啟用，指出銅科廠商陸續進駐啟用，有助於科技產業群聚效應，尤其是政府力推桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣位居連接新竹、台中科學園區樞紐，形成台灣西部高科技產業廊帶。
黃芳椿表示歡迎力積電進駐，創造就業機會，吸引人口進駐銅鑼，帶動地方發展，不過，黃芳椿認為，居民憂心園區處理後汙水排放衝擊環境，尤其是銅科越來越多廠商進駐，希望盡快完成專管鋪設，避開西湖溪直接排放入海，避免影響環境。
縣府環保局指出，銅科汙水放流專管案環境影響差異分析報告，去年3月15日經環境部環境影響評估審查委員會審核修正通過，路線自原放流口朝森橋下新闢沿岸道路，穿越縣道128線、西湖溪左岸新闢及預定興建的河堤道路、台1線、苗33線，在後龍鎮福和大橋上游約0.9公里處左岸排放，全長16.7公里，案經行政院核定，新竹科學園區管理局辦理設計、規畫事宜中。
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