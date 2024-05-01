竹科高峰里常飄異味 市府與科管局啟用AI監控空品

新竹市高峰里因鄰近竹科，地方陳情不時會聞到異味，今年1月更發生旺宏電子測試廠噴發白煙至住宅區街道，引發里民恐慌。新竹市政府與竹科管理局執行高峰里異味科技監測專案，透過AI影像判煙系統及網路型監控攝影機即時掌握排放管道的煙流情形，結合82台空氣品質微型感測器，同步監控溫度、溼度、懸浮微粒等數值，掌握竹科周遭空氣品質。

高峰里長郭朋鑫指出，竹科鄰近地區仍不時會聞到異味，呼籲科管局等相關單位能架設高精密的偵測儀器，或是加強人工巡查，並希望能提供居民每兩年免費健檢一次。

新竹市長高虹安表示，竹市是全台灣高科技產業重鎮，也是全球半導體供應鏈重要的一環，經濟及科技發展的同時，更要兼顧環境、社會等ESG指標。高峰里異味科技監測配合季節性風向，藉由科技設備追溯異味來源，加強竹科環境監督，透過全面性、準確性的數據支持，有效掌握空氣品質狀況，並將相關排放特性之汙染源列為關注對象予以專案輔導，確實改善異味情事。

新竹科學園區管理局表示，此次透過跨單位合作運用開徑式傅立葉轉換紅外光光譜，進行周界大氣環境中汙染物監測，對空氣成分、濃度、來源方向、排放特性溯源追蹤，以更全面、準確的數據支持，持續改善新竹科學園區汙染排放特性及異味情形，加強對空氣汙染物的管制，共同維護附近地區清新空氣的環境品質。