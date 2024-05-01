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拉拉山遊樂區 門票今起150元

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
拉拉山國家森林遊樂區半價優惠期滿，今天起全票150元入園。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
拉拉山國家森林遊樂區半價優惠期滿，今天起全票150元入園。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區入園半價100元優惠期滿，今天起入園全票調整至150元，市議員陳瑛、簡志偉等人認為鼓勵遊客上山遊玩意願，全票150元稍嫌貴一點，建議調降門票，吸引更多民眾遊客來拉拉山探索體驗山林之美。

拉拉山國家森林遊樂區在台灣中海拔霧林帶，終年雲霧繚繞，是北台灣近距觀賞神木群新景點，去年4月18日開園後，採付費遊園，原定全票200元、半票100元，林保署為吸引遊客，優惠全票100元半價至昨天期滿。

新竹分署副分署長劉忠憲表示，拉拉山園區半價優惠，1年遊客19萬人次，與過去免費入園遊客人數差不多，綜合評估下，最後決定入園門票調降為全票150元，半票同步調降為75元。

拉拉山國家森林遊樂區今天起恢復門票收費，復興區長蘇佐璽表示還要持續觀察影響程度，陳瑛則認為對遊客稍嫌貴了點，影響遊客上山意願和復興觀光發展，希望園區全票在100至120元間較合適。

簡志偉說，0403花蓮地震後，許多遊客不敢上山，假日遊客人潮少，時間點不適合調高門票，地方希望維持全票100元，目前無團體票入園，建議林保署規畫增加團體票價，提升遊客意願。

拉拉山 森林遊樂區 簡志偉

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