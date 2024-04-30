竹科上班塞尖峰湧6千車 光復路一段525巷將推單行管制

新竹市光復路一段525巷是市區通往園區的重要道路之一，常因介壽路與金山街口瓶頸，路口尖峰時段湧入6千排隊車輛，嚴重回堵至鎮安宮。新竹市政府去年3月研擬實施時段性單行管制，但地方未有共識，市府蒐集各方意見並組成交通改善小組，歷經12次討論通過後，決議優先推動光復路一段525巷71號起至介壽路約800公尺平日上午7時至9時往園區方向實施時段性單行管制。

新竹市交通處長倪茂榮指出，介壽路是進出竹科園區的重要道路。據統計，上午尖峰時段光復路經介壽路進入園區方向每小時超過3千5百輛、光復路一段525巷約1千2百輛車、金山街約1千1百輛車，介壽路與金山街（光復路一段525巷）路口尖峰車流近6千輛匯集，對此市府將與科管局合作，全面檢視上中下游的交通問題，深入分析並提出改善方案，盼緩解交通瓶頸。

倪茂榮表示，市府進一步調查光復路一段525巷上午尖峰流量，往園區方向車流量占84%，遠大於往市區方向，已達實施時段性單行管制條件，昨天市府也舉辦地方說明會，其中光復路一段525巷上午尖峰時段性單行管制，獲在場民眾高度支持，考量介壽路全線交通改善工程浩大，也取得共識將優先推動光復路一段525巷上午尖峰時段性單行管制，改善工程力拼暑假動工，降低交通影響。

交通處表示，光復路一段525巷上午7時至9時將實施時段性單行管制，住在金山街及寶睿社區居民，可改行介壽路、光復路一段往市區。此外，市府也會在介壽路往市區方向增加1車道紓解車流，也會視車流情形調整號誌，提升行車效率，降低往市區方向市民的不便。