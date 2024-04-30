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「強風+蛇」讓桃園3度停電 他怒：大停電時代何時結束

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園楊梅地區今下午5時許，因蛇類（經變色處理）誤觸電纜線導致停電，4543戶受影響。圖／台電提供
桃園楊梅地區今下午5時許，因蛇類（經變色處理）誤觸電纜線導致停電，4543戶受影響。圖／台電提供

桃園今天三度停電，影響範圍涵蓋八德、大溪、楊梅等。國民黨桃園市議員凌濤怒批，台電對停電原因至少已給7種說法，但民眾只想知道為何每次受害都是桃園？至今看不到經濟部、台電真誠反省，大家都想問大停電時代何時能結束？

凌濤表示，昨日桃園大溪區、復興區已發生停電事故，總計受災用戶達5875戶；結果今天在八德區、大溪區、楊梅區等地，又接連發生多起停電事故，台電將原因歸咎給強風，可是除此之外，桃園在4月中旬已經5天之內8度停電，當時總計受災戶數達超過3萬餘戶，所有桃園人都怒了，質疑為何每次停電受害都是桃園？

凌濤表示，經濟部與台電對近期桃園頻繁停電至少給出7種說法，包括地下四路開關故障、強風導致饋線跳脫、樹竹觸碰、小環路線路故障、沿海地區鹽塵害、架空高壓線路斷線、蛇害等，就是不願意面對能源政策與台灣頻繁跳電、無法穩定供電的事實，現在夏季用電高峰尚未來臨，民眾用電便已提心吊膽，要民眾、產業如何安心面對夏季用電高峰？

凌濤批評，現在台灣已經進入大停電時代，面臨實質缺電的困境，如此頻繁的跳電、停電事故，經濟部與台電還敢大言不慚稱台灣的停電次數下降，殊不知是因為將多次大停電的事故摒除在統計之外，也將大規模停電與小規模停電混為一談而得來的美化數字。經濟部與台電用美化的數字來自我安慰，看不到真誠反省，所有民眾都想問到底大停電時代何時才能結束？

桃園楊梅地區今下午5時許，因蛇類誤觸電纜線導致停電，4543戶受影響。圖／台電提供
桃園楊梅地區今下午5時許，因蛇類誤觸電纜線導致停電，4543戶受影響。圖／台電提供

停電 凌濤 台電 桃園

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