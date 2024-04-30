防災教育向下紮根 桃市議員籲消防局重視特殊生教育

桃園市消防局重視防災應變能力從小紮根，每年在八德區防災教育館都會舉辦多場小小消防員教育宣導活動，但市議員張碩方認為活動內容多為一般身心健全孩童打造，建議消防局也要幫特殊生或自閉症兒童設計合適課程；消防局表示，特殊生也有相關教程與活動，只是都在機構舉行，今年只剩4個機構還沒辦，會持續巡迴辦理。

0403地震過後，桃園市議員楊朝偉關心防災觀念下向紮根情況，指桃園八德區有防災教育館，針對火災、水災、地震、颱風和土石流等災害都有詳盡介紹與情境教學體驗，建議防災教育館能納入國小參訪遊程，所有學生都要來此訓練；議員王珮毓則有不同看法，建議消防局主動出擊，入校訓練學生。

關於防災教育館參訪行程，桃園市副市長王明鉅表示有鼓勵各國小規劃，但無法強制；消防局長龔永信也說「強制真的有點難」，會再跟教育局討論比較可行的辦法。

針對防災訓練，議員張碩方指特殊生與自閉症兒童對災害的理解及應變能力有別於一般生，需要花更多心力指導，應特別規劃；龔永信則回覆，特殊生的身心狀況不一，要集中各地特殊生到防災教育館上課，交通接送不容易克服，難度非常高，所以目前都是到特殊機構受課，已在許多地方上過課。

A：議座有提醒過，我們也想朝這方面做，但我們評估過，難度非常高，因為要把這些小孩集中到防災教育館，交通跟移動很不容易，所以我們有到各地去訓練，桃園總共有12家特殊生機構，已經走訪8家，剩下4家會在2個月內完成。