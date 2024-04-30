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約會有禮、滿月也有禮 苗縣府催生鼓勵參加未婚聯誼

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣去年粗出生率4.29‰，全台排序第21，縣長鍾東錦要求團隊提具創意及亮點措施，拉抬低落的出生率。記者范榮達／攝影
苗栗縣去年粗出生率4.29‰，全台排序第21，縣長鍾東錦要求團隊提具創意及亮點措施，拉抬低落的出生率。記者范榮達／攝影

苗栗縣出生率全台倒數第二，縣府催生出招，從員工做起獎勵參加未婚聯誼活動，除了敘獎外，配對成功還有約會禮，有條件的結婚賀禮，生小孩還有滿月禮，讓更多適合婚育的男女敢婚敢生。

戶政司統計苗栗縣去年結婚5632對、出生2254人，粗出生率4.29‰，全台排序第21，縣長鍾東錦憂心忡忡，認為提高生育津貼等辦法，目前效果還是有限，縣務會議列管要求團隊提具創意及亮點措施，拉抬低落的出生率。

縣府人事處推出獎勵未婚聯誼活動辦法，以縣府及所屬機關學校編制內公務及約聘僱人員優先，採一日遊方式，藉由團康增進交流與了解，並擴大生活圈，全程參加活動敘1次嘉獎，費用半價優待。

人事處指出，未婚聯誼活動，配對成功各敘嘉獎2次，並致贈電影票等約會禮，彼此交往且結婚，優先安排參加苗栗桐花婚禮，並由縣長鍾東錦致贈結婚賀禮 ，婚後生育且子女戶籍設在苗栗縣，再送滿月禮。

另，鍾東錦在南庄鄉大南埔發現一對夫婦，丈夫在台北工作，太太帶著2名小孩買地蓋透天厝居住，鄉下房地便宜，且空氣品質好，這家人很享受田園生活，他指示縣府工商發展處，可以研擬在頭份市珊珠湖、水流東，及南庄大南埔等地區，交通方便的地方，協助鄉親整修閒置空屋，以出租或出售，吸引外縣市年輕家庭入住，也有助提高婚育率。

結婚 聯誼 苗栗縣 鍾東錦

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