新竹海陸客語流失嚴重成危機 竹縣將加強推客家政策

新竹縣為台灣唯一以海陸腔客語為主要客語通行語言的縣市，但近年因竹科外來人口大量移入不斷稀釋，使得社會日常語言幾乎已全數轉為國語，新竹縣府將加強推動客家政策，祭出語言認證獎勵金盼留住客語作為文化載體。

新竹縣長楊文科表示，客家人有句耳熟能詳的諺語「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」，若語言消逝就代表族群、文化即將滅亡，但可惜現在許多年輕客家人已經聽不懂，也不會講客家話，甚至連客家人都不再習慣和下一代講客家話。

楊文科憂心，客語正逐漸消失中，客家存續發展面臨重大危機，傳承客語和客家文化是身為客家人不可迴避的責任，沒有客語就沒有客家文化，就沒有客家人，尤其新竹縣作為客家大縣，有7成人口是客家人，又是海陸客語為主要通行客語腔調的縣市，保存客語、海陸腔客語迫不容緩。

新竹縣客家人口比例已逐年降低，跌至7成以下，主因近年在地原生人口老化凋零，加上竹科外來人口大量湧入，不斷稀釋語言成分，以竹北、竹東等原本是客家重鎮的鄉鎮為例，學童在學校幾乎已經不再講客語，就連在家中，父母親也多與孩子講國語，使得客語傳承出現障礙。

新竹縣府民政處表示，隨著時間推移、現代化，及其他主流語言的影響，使用客語的人口漸漸流失，客語的使用與傳承正面臨著很大的挑戰，新竹縣長楊文科已擔任客家事務推動會報召集人，加強新竹縣跨局處協調合作推動客家政策，希望喚起民眾對於客語傳承的使命感、也體現身為客語家庭的認同感與榮譽感。

新竹縣祭出客語認證獎勵金，將獎金最高提升至1萬元，比其他縣市都要高，通過初級者可獲1800元獎勵金、中級獎勵金2800元、中高級獎勵金3800元，聽過高級就能獲1萬元，同時要求公務人員考取客語認證，營造客語環境。

不過除了認證，語言傳承必須仰賴環境教授，因此也鼓勵民眾在家講客語。新竹縣民林昌炬一家5口，剛獲得「模範客語家庭」表揚，林家已經有3人獲得海陸腔中高級客語認證，林昌炬在家中經常使用艱深少用的客語詞彙與孩子交流，希望子女從小沉浸在客語環境。

新竹縣今年即有4戶榮獲模範客語家庭，還有8戶也獲列客家委員會客語家庭表揚名單。新竹縣去年也成立客語薪傳師協會，透過薪傳師到機關、學校、社區開班教授客語、戲劇和傳統歌謠等，希望透過政府部門和民間團體合作，挽救客語滅絕局面。

楊文科提到，客語不僅代表語言傳承，更乘載文化傳承重要一環，新竹縣除了是海陸腔客語首都，八音團、傳統山歌、三腳採茶戲、棚頭、客家方口獅等民俗技藝，以及義民信仰、客家伙房屋建築、文學作品、歷史人物等，都需要被保存下去。