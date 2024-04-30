噁！孩子遊玩沙坑成貓狗便盆 竹市府加強每日巡查篩除
新竹市公園和里民廣場不少設有沙坑提供孩童玩耍，不過近來有民眾反應，湖濱里民廣場設置的沙坑竟成為動物們的露天廁所，孩童玩一玩就挖到貓狗黃金「大秘寶」。新竹市議員蔡惠婷更指出，3年前中央公園的沙坑還出現碎玻璃，驚爸媽界。新竹市城市行銷處表示，市府每日皆安排清潔人員巡查場地與清潔維護，包括於沙坑區撿拾垃圾、清除雜物、耙平等。
有家長在臉書新竹爆料公社貼文指出，昨天周日下午帶小朋友到湖濱里里民廣場沙坑，明明就有柵欄門阻擋，但竟然出現一堆動物大便在小朋友的遊戲沙坑中，「挖一挖就會發現秘寶」，不少家長聞訊也留言：「不敢玩沙坑」，甚至還有民眾指出，3年前中央公園沙坑中有破掉的瓷器碎片「比這個可怕多了，小孩割傷就要去醫院縫針了」。
湖濱里長陳牡丹表示，里民廣場沙坑約5、6年前由政府補助設置，一開始用意良善，提供孩子享受玩沙樂趣，但因遛狗民眾以及野貓、野狗都喜歡沙子，常在此排泄，但人力有限，里內環保志工只能每月清理1次，沒辦法天天檢查沙坑有沒有糞便，即使自己和志工看到有異物就會不定期拿耙子篩除，但沙坑內仍不時出現糞便，盼市府能給予資源協助清潔維護。
新竹市議員蔡惠婷指出，自己蠻常帶孩子到公園沙坑玩耍，因此十分關注公園沙坑安全，不過3年前中央公園就曾發生過有人刻意把尖銳物埋進沙子裡，幸好警方即時處理，沒有孩童受傷。
蔡惠婷認為，公園是親子活動的地方，其中沙坑也是小朋友的最愛，城銷處雖然都有委託清潔單位定期篩沙，但應再更加強維管，同時也建議篩沙清潔的時間選在清晨或上午，因為白天家長多，彼此間也會守望相助，發現沙坑有異物也會即時通報，把風險降到最低，夜晚的變數比較多，比較可能會有民眾心情不佳飲酒後產生不當行為，建議城銷處清潔班能建立在上午檢查預防為佳。
新竹市城市行銷處表示，經盤點目前有6座公園具沙坑遊憩區，市府每日皆安排清潔人員巡查場地與清潔維護，包括於沙坑區撿拾垃圾、清除雜物、耙平等，每周進行翻沙清除雜物作業，每半年視沙坑使用情形，予以適當補沙或換沙。至於湖濱里里民廣場沙坑，城銷處也將派員協助維護管理。
城銷處指出，新竹市各公園入口明顯處皆設有公告公園場地使用規範，公園內遊樂設施亦設置相關設施使用對象與注意事項告示。民眾至公園場地或帶孩童使用遊憩設施，建議先詳閱相關告示內容並陪同孩童使用相關設施，如公園設施有安全疑慮或發現流浪動物，請民眾立即通報，市府將通知相關單位派員處理。
新竹市動物保護及防疫所則表示，新竹市動保所動物管制隊也將配合城市行銷處加強巡查誘捕遊蕩動物，並於公園沙坑周邊設置浪貓誘捕籠執行絕育，以管控流浪動物族群數量，也特別提醒飼主應善盡寵物照養責任，遛狗不留便，共同維護公園環境整潔。
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