噁！孩子遊玩沙坑成貓狗便盆 竹市府加強每日巡查篩除

新竹市公園和里民廣場不少設有沙坑提供孩童玩耍，不過近來有民眾反應，湖濱里民廣場設置的沙坑竟成為動物們的露天廁所，孩童玩一玩就挖到貓狗黃金「大秘寶」。新竹市議員蔡惠婷更指出，3年前中央公園的沙坑還出現碎玻璃，驚爸媽界。新竹市城市行銷處表示，市府每日皆安排清潔人員巡查場地與清潔維護，包括於沙坑區撿拾垃圾、清除雜物、耙平等。

有家長在臉書新竹爆料公社貼文指出，昨天周日下午帶小朋友到湖濱里里民廣場沙坑，明明就有柵欄門阻擋，但竟然出現一堆動物大便在小朋友的遊戲沙坑中，「挖一挖就會發現秘寶」，不少家長聞訊也留言：「不敢玩沙坑」，甚至還有民眾指出，3年前中央公園沙坑中有破掉的瓷器碎片「比這個可怕多了，小孩割傷就要去醫院縫針了」。

湖濱里長陳牡丹表示，里民廣場沙坑約5、6年前由政府補助設置，一開始用意良善，提供孩子享受玩沙樂趣，但因遛狗民眾以及野貓、野狗都喜歡沙子，常在此排泄，但人力有限，里內環保志工只能每月清理1次，沒辦法天天檢查沙坑有沒有糞便，即使自己和志工看到有異物就會不定期拿耙子篩除，但沙坑內仍不時出現糞便，盼市府能給予資源協助清潔維護。

新竹市議員蔡惠婷指出，自己蠻常帶孩子到公園沙坑玩耍，因此十分關注公園沙坑安全，不過3年前中央公園就曾發生過有人刻意把尖銳物埋進沙子裡，幸好警方即時處理，沒有孩童受傷。

蔡惠婷認為，公園是親子活動的地方，其中沙坑也是小朋友的最愛，城銷處雖然都有委託清潔單位定期篩沙，但應再更加強維管，同時也建議篩沙清潔的時間選在清晨或上午，因為白天家長多，彼此間也會守望相助，發現沙坑有異物也會即時通報，把風險降到最低，夜晚的變數比較多，比較可能會有民眾心情不佳飲酒後產生不當行為，建議城銷處清潔班能建立在上午檢查預防為佳。

新竹市城市行銷處表示，經盤點目前有6座公園具沙坑遊憩區，市府每日皆安排清潔人員巡查場地與清潔維護，包括於沙坑區撿拾垃圾、清除雜物、耙平等，每周進行翻沙清除雜物作業，每半年視沙坑使用情形，予以適當補沙或換沙。至於湖濱里里民廣場沙坑，城銷處也將派員協助維護管理。

城銷處指出，新竹市各公園入口明顯處皆設有公告公園場地使用規範，公園內遊樂設施亦設置相關設施使用對象與注意事項告示。民眾至公園場地或帶孩童使用遊憩設施，建議先詳閱相關告示內容並陪同孩童使用相關設施，如公園設施有安全疑慮或發現流浪動物，請民眾立即通報，市府將通知相關單位派員處理。