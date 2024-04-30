國道2增桃園中路交流道？陳建仁聽簡報 議員批配套不足

行政院9日核定國道2號增設桃園市中路交流道可行研究，院長陳建仁今天中午到計畫用地現場聽取報告，並請市府協助盡早完成區段徵收，讓工程能如期如質完成。

行政院副院長鄭文燦、桃園市副市長蘇俊賓都到場聽簡報，鄭文燦3月20日已經在同一位置聽簡過報。交通部公高局指出，中路交流道位在國道2號南桃園、八德交流道之間，可以紓解桃園區、八德區尖峰時段上國道2號往西（中山高、桃園國際機場）的車流；交流道規畫在目前國際路一段近桃園區、八德區交界位置，屆時也會國際路也會從目前雙向2車道，拓寬為6車道。

桃園區議員黃家齊、黃瓊慧、八德區議員段樹文中午都到場聽簡報，立委邱若華和部分議員也派助理出席。段樹文指出，國道2號增設中路交流道計畫雖然高速公路的東西向車流都能下來，但是上匝道的車流只能往西有些可惜。另外，配合新增的中路交流道，不能只拓寬國際路一段，配套措施要更全面，包括八德方向來的車流頻繁使用只有兩個車道的茄苳路，一樣要拓寬，只拓寬國際路不能有效解決塞車問題；市府表示車輛上中路交流道不能往東，主因為都市計畫區用地不足，後續會再評估是否需要擴大都計用地。

高公局說明，中路流道計畫案區內，還有鐵路地下化新設中路站開發案，市府爭取國道2號新增中路交流道，計畫在國道2號西行方向增設各一入、出口匝道，工程經費約17.76億元，其中用地4.25億元、工程費13.51億元，預估2年完成規畫設計、環境影響差異分析，接著辦理區段徵收、發包工程，預計4年完工。

交通部開闢中路交流道的同時，市府將協助拓寬國際路一段，同時讓桃園區的中平路往東延伸至國道2號橋下（中平路目前通到宏昌十三街鐵軌前），做為配套措施，屆時中央和地方除了合作推動在國際路增設中路交流道，也要一起推動台鐵中路車站、中路車站整體開發區。

蘇俊賓說，18年前桃園市人口為188萬人，就業人口84萬人，現在有232萬人就業人117萬人，設籍人口成長23.4%，就業人口增加39%就，顯示勞動參與率高，代表交通需求高。