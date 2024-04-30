竹北東平里所得全台第5 人行道卻破爛

新竹縣竹北市東平里高所得，興隆路三段社區高房價，居民納稅多，周邊人行道長年未整修，加上樹根隆起，路面高低不平，住戶抱怨連連，東平里長林顥峰等人盼盡速改善，新竹縣府工務處表示，將以受損較嚴重路段先行改善。

竹北市東平里綜合所得以281.4萬位居全台第五名，興隆路三段社區每戶近4000萬元，但人行道10餘年未整修，樹根隆起導致路面高低不平，林顥峰盼縣府先行修復嘉政二街至六街約200公尺已開發地段，以水泥壓花地坪取代地磚，至於行道樹的樹穴也要放大，避免竄根破壞人行道。

竹北市民代表彭竣志指出，興隆路二段從新竹地檢署至興隆路三段，民眾多次陳情地磚多處坑洞、破損，行人、娃娃車、自行車與輪椅族皆無法順利通行，甚至還有慢跑民眾差點跌倒受傷，縣府和竹北市公所都在推行友善人行道和YouBike，但基本通行的人行道卻破舊不堪，盼能先行修復興隆路二段至三段約300公尺的人行道。

工務處表示，有關興隆路三段北側人行道鋪面不平整及行道樹根隆起問題，工務處將受損較嚴重路段，先以開口合約標案進行改善，其餘路段因範圍較大，將列為中、長期改善計畫，並擬向中央爭取經費補助辦理。