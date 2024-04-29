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縣治停車場大樓 消防待改

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
竹北家樂福是竹北市民採買的購物中心，人流、車流量大。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福是竹北市民採買的購物中心，人流、車流量大。記者黃羿馨／攝影

竹縣竹北市的縣治停車場綜合大樓2021年10月起由縣府接管，但消防局進行消防安全設備檢查卻發現，大樓停車場消防幫浦相關組件、火警自動警報設備及廣播設備均故障，要求立即改善；交旅處表示，已編列消防相關費用約300萬元改善，預計9月底完成。

消防局去年進行消防安全設備檢查發現，縣治停車場綜合大樓停車場消防幫浦相關組件、火警自動警報設備、廣播設備等均故障，僅家樂福賣場正常，且缺失至今還在維修。

消防局表示，依消防安全設備檢修及申報規定，應立即改善並檢附證明文件，若遲未改善，將依規舉發，罰鍰額度2萬至30萬元，罰單開給交旅處。

新竹縣議員朱健銘指出，家樂福是竹北市民採買的購物中心，人流、車流量大，消防安全極為重要，縣府接手應做到全面合乎消防安全，最好也能改善行車和停車動線。竹北市民代表游雅婷擔心，改善前若發生天災，除了保險可能無法理賠，更嚴重的是影響市民生命安全。

交旅處表示，已發包「縣治停車場建築物維修改善工程案」辦理改善，其中消防相關費用約300萬，預計今年9月底完成，內容包括屋頂防漏、停車場地坪整修及標線、消防及機電設備更新維護等。

停車場 北市 家樂福

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