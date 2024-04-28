桃園109年埤塘龍舟賽畫龍點舟 百多隊端節奪標龍爭虎鬥

迎接今年端午節，桃園市長張善政今天上午前往龍潭區，主持2024 桃園市市長盃龍舟競賽龍舟點睛儀式，為端午龍舟賽拉開序幕，即日起至5月15日受理報名，張善政表示，龍潭埤塘龍舟賽舉辦迄今已超過100年，每年賽前選定良辰吉時為龍舟進行開光點睛儀式，傳達客家人敬天謝神謙卑精神，祈求賽事順利、參賽隊伍取得好成績，

龍潭埤塘龍舟賽源自1915年起，早年耆老及地方人士發起在埤塘舉辦龍舟競賽，至今埤塘龍舟賽已有109年傳統，今，堪稱全台歷史最悠久的埤塘龍舟賽，張善政率市府主管出席龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽記者會暨龍舟點睛儀式，宣布今年端午節龍舟競賽活動開鑼。

張善政表示，「龍潭歸鄉文化節」已是台灣北部地區重要的大活動，不僅觀賞精彩的龍舟競賽，還能體驗美好的客家風情，廣受民眾喜愛，今年龍潭埤塘龍舟賽有精彩划龍舟選較勁，龍潭歸鄉文化節安排精彩的仲夏市集、粽香傳情慶端午百人包粽、水上高樁獅爭霸賽、客家音樂饗宴、花火之夜活動，歡迎鄉親共襄盛舉。

去年龍潭埤塘龍舟競賽吸引150支隊伍較勁奪旗，今年龍潭埤塘龍舟賽將於6月8日至10日端午節連假舉辦3天，賽程分區別組、里長聯誼會組、里別組、機關組、國中學生組、學生男子組、學生女子組、公開男子組及公開女子組共9組競賽，報名至5月15日截止，區公所預估參賽隊伍不少於去年。